Власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА

По словам директора департамента экономики администрации Сочи Алексея Жудика, на курорте такую защиту предлагают уже пять компаний. Многие из них включают защиту от обломков беспилотников в базовые программы страхования жилья.

В администрации пояснили, что страховой полис состоит из нескольких ключевых блоков.



Первый — объект страхования: обычная страховка недвижимости покрывает стены, перекрытия, фундамент, внутреннюю отделку, коммуникации и движимое имущество, а вот автотранспорт в такой полис не входит — на него нужен отдельный договор каско.



Второй блок — страховые риски: в документе должны быть четко прописаны формулировки, например «падение беспилотных летательных аппаратов», «повреждения в результате атаки БПЛА» или «ущерб от обломков». Стоит также уточнить, покрывает ли полис косвенные последствия — пожар от взрывной волны или от действий ПВО.

Третий блок — лимиты выплат: сумма покрытия должна соответствовать реальной стоимости имущества, а в договоре не должно быть скрытых ограничений, например лимита на одну единицу техники, чья рыночная стоимость выше.



Четвертый блок — исключения: выплату могут не дать, если случай квалифицирован как теракт или диверсия и эти риски не были прописаны отдельно, либо если происшествие произошло в зоне, исключенной из действия полиса.

Если имущество пострадало, до осмотра страховой компании не стоит начинать ремонт. Повреждения нужно сфотографировать и снять на видео, вовремя сообщить о происшествии страховщику и собрать необходимые документы — например, справки из МЧС или полиции.

В выплате могут отказать, если клиент нарушил условия договора, пропустил срок обращения или не смог подтвердить причину повреждений. Для автомобилей могут потребоваться дополнительные документы — например, протокол ГИБДД, если в каско не предусмотрено урегулирование без справок.

Например, если у машины выбило стекло обломком БПЛА, недостаточно просто сфотографировать повреждение — страховой может потребоваться документ, подтверждающий обстоятельства происшествия.