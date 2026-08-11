Власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА
В городе такую защиту уже предлагают пять страховых компаний
10 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что власти города посоветовали собственникам жилья и автомобилей застраховать имущество от атак БПЛА.
По словам директора департамента экономики администрации Сочи Алексея Жудика, на курорте такую защиту предлагают уже пять компаний. Многие из них включают защиту от обломков беспилотников в базовые программы страхования жилья.
Россиянам предложили застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО:
В администрации пояснили, что страховой полис состоит из нескольких ключевых блоков.
Первый — объект страхования: обычная страховка недвижимости покрывает стены, перекрытия, фундамент, внутреннюю отделку, коммуникации и движимое имущество, а вот автотранспорт в такой полис не входит — на него нужен отдельный договор каско.
Второй блок — страховые риски: в документе должны быть четко прописаны формулировки, например «падение беспилотных летательных аппаратов», «повреждения в результате атаки БПЛА» или «ущерб от обломков». Стоит также уточнить, покрывает ли полис косвенные последствия — пожар от взрывной волны или от действий ПВО.
Третий блок — лимиты выплат: сумма покрытия должна соответствовать реальной стоимости имущества, а в договоре не должно быть скрытых ограничений, например лимита на одну единицу техники, чья рыночная стоимость выше.
Четвертый блок — исключения: выплату могут не дать, если случай квалифицирован как теракт или диверсия и эти риски не были прописаны отдельно, либо если происшествие произошло в зоне, исключенной из действия полиса.
Если имущество пострадало, до осмотра страховой компании не стоит начинать ремонт. Повреждения нужно сфотографировать и снять на видео, вовремя сообщить о происшествии страховщику и собрать необходимые документы — например, справки из МЧС или полиции.
В выплате могут отказать, если клиент нарушил условия договора, пропустил срок обращения или не смог подтвердить причину повреждений. Для автомобилей могут потребоваться дополнительные документы — например, протокол ГИБДД, если в каско не предусмотрено урегулирование без справок.
Например, если у машины выбило стекло обломком БПЛА, недостаточно просто сфотографировать повреждение — страховой может потребоваться документ, подтверждающий обстоятельства происшествия.
Как писали Юга.ру, в мае страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.
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