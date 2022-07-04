В Краснодаре всю неделю будет жара до 34 °C

С 4 по 10 июля в Краснодаре ожидается сильная жара

По данным сервиса Gismeteo, всю неделю с 4 по 10 июля в Краснодаре будет сильная жара. Лишь на выходных пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает краевой гидрометцентр, 4 июля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность без осадков, сильный северный ветер 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Температура днем поднимется до 32 °C, в горах до 26 °C. Из-за жары на севере края (Каневской, Кущевский, Крыловский районы) действует предупреждение МЧС о высокой пожароопасности.

В Краснодаре понедельник будет почти безветренным, днем северо-восточный ветер усилится до 4 м/с и снова ослабеет к вечеру. Температура на пике составит 30 °C. Небо останется ясным до выходных.

Ночами температура в городе не опускается ниже 20-23 °C, но к утру становится немного прохладнее. Ранним утром 5 июля в Краснодаре будет 19 °C, днем воздух разогреется до 32 °C. Северо-восточный ветер усилится до 5-7 м/с, вечером возможны порывы 10 м/с.