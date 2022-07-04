В Краснодаре всю неделю будет жара до 34 °C
С 4 по 10 июля в Краснодаре ожидается сильная жара
По данным сервиса Gismeteo, всю неделю с 4 по 10 июля в Краснодаре будет сильная жара. Лишь на выходных пройдут кратковременные дожди.
Как сообщает краевой гидрометцентр, 4 июля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность без осадков, сильный северный ветер 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Температура днем поднимется до 32 °C, в горах до 26 °C. Из-за жары на севере края (Каневской, Кущевский, Крыловский районы) действует предупреждение МЧС о высокой пожароопасности.
В Краснодаре понедельник будет почти безветренным, днем северо-восточный ветер усилится до 4 м/с и снова ослабеет к вечеру. Температура на пике составит 30 °C. Небо останется ясным до выходных.
Ночами температура в городе не опускается ниже 20-23 °C, но к утру становится немного прохладнее. Ранним утром 5 июля в Краснодаре будет 19 °C, днем воздух разогреется до 32 °C. Северо-восточный ветер усилится до 5-7 м/с, вечером возможны порывы 10 м/с.
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Такой же температурный режим сохранится 6 и 7 июля. В среду ветер поменяет направление на восточное, к середине дня достигнет скорости 8 м/с, а порывы вырастут до 16 м/с. Порывы и ветер 4-7 м/с сохранятся до следующего дня.
В пятницу 8 июля потеплеет с 19 °C ранним утром до 34 °C к трем часам дня. Ветер восточный с порывами до 9-13 м/с.
Ночью и ранним утром субботы пройдет небольшой дождь при температуре 20 °C. Уже к полудню небо очистится, а воздух снова раскалится до 34 °C. После девяти вечера повторится кратковременный дождь. Ветер в течение дня поменяет направление с западного на южный, скорость до 5 м/с, порывы до 8 м/с.
В выходной 10 июля прогнозируют облачность, но днем будет всё так же 34 °C. Около шести вечера начнется несильный дождь и температура упадет до 23 °C. Погода безветренная.
Вспомнить простые советы врачей о том, как пережить краснодарскую жару, можно здесь. А помечтать (и почитать) о городском пляже, который администрация обещала построить к 2023 году, предлагаем в материале Юга.ру.
Юга.ру писали, что синоптики предсказывали засушливое лето и некоторые погодные аномалии. Тем временем горожане жалуются на отсутствие кондиционеров в общественном транспорте, несмотря на повышение цены проезда.