В краснодарском транспорте после жалоб горожан проверят кондиционеры

Краснодарцы начали жаловаться чиновникам на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Мэр поручил проверить все кондиционеры в автобусах, трамваях и троллейбусах

16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил проверить работу кондиционеров в салонах общественного транспорта. «Сейчас иногда днем в трамваях и троллейбусах температура переваливает за 30 градусов. Не за горами — лето, когда она будет еще выше. В преддверии летнего сезона необходимо проверить работоспособность установленных в вагонах кондиционеров. Как только наступает жара, кондиционеры в салонах должны быть включены», — сказал Алексеенко.

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Пожаловаться на неработающий кондиционер можно по номеру горячей линии: 8 (988) 461-95-32. Напомним, что номер для жалоб на неработающие кондиционеры в транспорте в Краснодаре появился в 2020 году. В прошлом году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов перед началом лета угрожал частным перевозчикам судами и обращениями в Ространснадзор из-за неработающих кондиционеров. В пресс-релизе этого года про частников уже ничего не говорится.