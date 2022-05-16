В краснодарском транспорте после жалоб горожан проверят кондиционеры

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцы начали жаловаться чиновникам на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Мэр поручил проверить все кондиционеры в автобусах, трамваях и троллейбусах

16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил проверить работу кондиционеров в салонах общественного транспорта.

«Сейчас иногда днем в трамваях и троллейбусах температура переваливает за 30 градусов. Не за горами — лето, когда она будет еще выше. В преддверии летнего сезона необходимо проверить работоспособность установленных в вагонах кондиционеров. Как только наступает жара, кондиционеры в салонах должны быть включены», — сказал Алексеенко.

«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах.:

Пожаловаться на неработающий кондиционер можно по номеру горячей линии: 8 (988) 461-95-32.

Напомним, что номер для жалоб на неработающие кондиционеры в транспорте в Краснодаре появился в 2020 году. В прошлом году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов перед началом лета угрожал частным перевозчикам судами и обращениями в Ространснадзор из-за неработающих кондиционеров. В пресс-релизе этого года про частников уже ничего не говорится.

Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара проиграла суды с городскими маршрутчиками по искам об аннулировании лицензий. После этого тг-канал о жизни города и мэра вступил с ними в полемику. Глава города напомнил о регулярных проверках, штрафах и судах.

Андрей Алексеенко Краснодар Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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