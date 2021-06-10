Фрукты и ягоды прямо под ногами. Что можно съесть в частном секторе Краснодара

Когда жители других регионов говорят, что мы, кубанцы, зажрались, — их можно понять. Ведь мы и вправду привыкли к тому, что летом у нас стоит только протянуть руку — и в нее тут же что-нибудь свалится, притом что-нибудь съедобное. Так что начиная с июня у нас можно экономить на вторых завтраках и полдниках — достаточно просто пройтись по частному сектору и насобирать полные карманы вкусностей, что растут просто так на улице. В связи с этим Юга.ру подготовили первую часть аппетитного гида по летним улицам Краснодара. Идеальные даты для сбора урожая, рецепты, лайфхаки — мы постарались упорядочить данные о дикорастущих деликатесах, чтобы сделать наш путеводитель полезным не только для иногородних гурманов, но и для пресыщенных местных. До встречи рядом с плодово-ягодными насаждениями! Черешня Максимально распространена в наших краях. Вдоволь полакомиться черешней можно не только в частном секторе Краснодара, но и в некоторых кварталах с многоэтажной застройкой. Помимо питательной ценности, у этого дерева высока также ценность эстетическая: цветущая черешня — одна из главных героинь краснодарского инстаграма весной.

Когда можно собирать? Ранние сорта черешни съедобны уже в конце мая. Поздние поспевают ближе к июлю — как правило, это особо сочные и сладкие ягоды. В каком виде вкуснее? В сыром. Неплохо из черешни получаются компоты — уж точно гораздо вкуснее, чем варенье. Но и насобирать нужно побольше, чем просто «для поесть».

Вишня Близкая сестра черешни, которая очень похоже цветет и плодоносит, примерно столь же часто растет в частном секторе вне чьих-либо участков — собирай не хочу. Но поскольку мы тут все разбалованы природными сладостями, то эти кислые и порой даже терпкие ягоды зачастую так и остаются висеть на ветках до поздней осени. А зря — ведь своя прелесть у вишни определенно имеется.

Когда можно собирать? Зависит от сорта, условий произрастания дерева и ухода за ним. Так что найти спелую вишню можно как в середине июня, так и вплоть до конца июля. В каком виде вкуснее? Вишня прямо с дерева — удовольствие на любителя, слишком уж кислая. Другое дело — компот, варенье, пирожки и прочая выпечка, а если вы взрослый и ответственный — то и настойка. Также вишню можно запасать впрок, если высушить ее без косточки или заморозить.

Шелковица

На Русь ее завезли при Иване IV, когда решили самостоятельно производить шелк — листья этого дерева шелкопряду особенно по вкусу. На Кубани шелковица также известна под названиями «тутовник» и «тютина» — происхождение этих слов покрыто тайной. Шелковица обычно вырастает в высокое дерево, опознать которое проще всего, взглянув под ноги, — спелые ягоды падают с веток от малейшей тряски. И тут важно помнить, что пятна от шелковицы — одни из самых трудновыводимых. При этом лучше всего следы от черной шелковицы выводятся, если потереть их... белой шелковицей! Вот такой лайфхак.

Когда можно собирать? С середины мая до конца июня. В каком виде вкуснее? В сыром. Иногда ее добавляют в ягодные компоты — в первую очередь ради цвета.

Малина В отличие от предыдущих ягод, малину на наших улицах так просто не найти — придется обследовать так называемые кущери (кустистые задворки, дикие рощи, заросшие берега водоемов). Завидев куст спелой малины, не спешите бросаться в него с радостного разбега, потому что это весьма колючее растение. В более северных широтах мы бы также предупредили вас, что в зарослях может встретиться медведь-сладкоежка, но у нас это будет максимум енот (что, впрочем, тоже не подарок).

Когда можно собирать? Сорта малины делятся на ранние, средние и поздние. На первых спелые ягоды появляются уже к середине июня. На последних бывают и в первой половине сентября. В каком виде вкуснее? Малина хороша и прямо с куста, и в виде компотов, варений и всяких прочих повидл.

Абрикос и жердёла

Два брата — одомашненный и дикий. Различаются главным образом размером плодов: абрикос (4–7 см в длину) примерно вдвое крупнее жердёлы (2–3 см). Да и заметно слаще, чего уж там. Поэтому найти в черте города бесхозную жердёлу гораздо проще, чем абрикос. Отдельно похвалим оба дерева за то, как красиво они цветут, — еще до распускания листьев, розовыми или белыми с красными прожилками цветами. Да и пахнут при этом великолепно.

Когда можно собирать? Весь июль. В каком виде вкуснее? Абрикосы прекрасны сами по себе. Жердёла, как правило, более терпкая, поэтому из нее лучше делать варенье, компот или конфитюр. Курага хорошо получается при сушке что одних плодов, что других. А вот для заморозки они категорически не годятся.

Слива Это плодовое дерево можно встретить как в кубанских садах, так и за их оградами. Известно более ста видов сливы, плоды ее бывают разных размеров (от 3 до 8 см) и расцветок — желтыми, фиолетовыми, малиновыми. В зависимости от формы плодов деревья подразделяют на ренклоды (округлые сливы) и венгерки (овальные).

Когда можно собирать? С конца июня по конец августа. В каком виде вкуснее? Большинство сортов весьма вкусны без какой-либо обработки (главное, помыть их). Но следует помнить, что свежая слива мощно стимулирует работу кишечника. Поэтому сушите чернослив, пеките пироги и кексы, варите джемы и варенье, маринуйте ее с чесноком — рецептов масса, кулинарные эксперименты никто не отменял.

Алыча Близкий родственник сливы и чуть более дальний — вишни, персика, черемухи и миндаля. Алыча весьма неприхотлива и устойчива к болезням (разве что морозы переносит плохо), поэтому в диком виде встречается на улицах Краснодара повсеместно.