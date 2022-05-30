Жаркий июнь и аномалии в августе. Синоптик дал прогноз о лете 2022 на Кубани

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой летом будет погода на Кубани

Синоптик рассказал «РБК Краснодар», что июнь в Краснодарском крае будет соответствовать средним температурным показателям, но ожидается дефицит осадков до 30%. Температура воздуха будет около нормы, превышение составит 1-1,5 градуса.

В первую неделю июня температура будет выше нормы на 3-4 градуса, в Сочи воздух прогреется до 28-30 градусов. Синоптик отметил, что при мощной тепловой атаке в начале первого летнего месяца Черное море может прогреться до 18 градусов.

Максимальные температуры будут в июле, но нормальные показатели не превысят одного градуса. Также ожидаются осадки на 20% выше нормы.

«Краснодарский край ждет лето без экстремальной жары или экстремального холода. Сезон будет характеризоваться некоторыми элементами засушливости, которые придутся на июнь и первую часть июля, которые положительно скажутся на созревании урожая зерновых», — сказал Тишковец.

В августе температура будет на пять градусов выше нормы, а осадки — около нормы. Синоптик отметил, что в последний летний месяц регион окажется в зоне температурной аномалии.