В Краснодаре на четыре дня изменят маршруты трамваев № 5 и № 8

В Краснодаре из-за ремонта рельсов вечерние трамваи не будут ходить по улице Коммунаров

В мэрии Краснодара сообщили, что с 4 по 7 июля изменится движение трамваев № 5 и № 8. Из-за ремонта рельсов и шпал на перекрестке Клинической/Механической улиц они не будут доезжать до улицы Коммунаров и Кооперативного рынка.

Изменения коснутся последних вагонов трамвая № 5 с отправлением от Петра Метальникова в 22:36 и 22:56, трамвая № 8 с отправлением в 22:48, 23:11, 23:45. Они поедут в Восточное депо по улице Садовой. Также трамвай № 8, который в 22:48 отправляется с Хладокомбината в сторону Петра Метальникова, поедет через Садовую.

Следить за движением трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов можно на сайте . Летом администрация города хочет запустить приложение, где видно весь общественный транспорт, включая коммерческие маршрутки.

Напомним, 2 июля в Краснодаре подняли стоимость проезда до 35 рублей. О нехватке кондукторов, которая привела к повышению цен, брутто-контрактах, выделенках и Wi-Fi в транспорте подробно рассказали на конференции в КТТУ. А про работу кондиционеров, новые трамваи и разработку маршрутов можно прочитать здесь.

Как писали Юга.ру, трамвайная ветка по Московской до Петра Метальникова заработала только этой весной. Против строительства другой ветки, по Восточно-Кругликовской улице, выступают местные жители — их дома ради трамвая могут снести.