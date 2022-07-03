В Краснодаре на четыре дня изменят маршруты трамваев № 5 и № 8

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре из-за ремонта рельсов вечерние трамваи не будут ходить по улице Коммунаров

В мэрии Краснодара сообщили, что с 4 по 7 июля изменится движение трамваев № 5 и № 8. Из-за ремонта рельсов и шпал на перекрестке Клинической/Механической улиц они не будут доезжать до улицы Коммунаров и Кооперативного рынка.

  • Красным цветом обведен перекресток улиц Клинической и Механической, который планируют отремонтировать © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
    Красным цветом обведен перекресток улиц Клинической и Механической, который планируют отремонтировать © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru

Изменения коснутся последних вагонов трамвая № 5 с отправлением от Петра Метальникова в 22:36 и 22:56, трамвая № 8 с отправлением в 22:48, 23:11, 23:45. Они поедут в Восточное депо по улице Садовой. Также трамвай № 8, который в 22:48 отправляется с Хладокомбината в сторону Петра Метальникова, поедет через Садовую.

  • Трамвай № 5 от Петра Метальникова. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
    Трамвай № 5 от Петра Метальникова. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
  • Трамвай № 8 от Петра Метальникова. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
    Трамвай № 8 от Петра Метальникова. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
  • Трамвай № 8 от Хладокомбината. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru
    Трамвай № 8 от Хладокомбината. Синим цветом выделен основной маршрут трамвая, красным — измененный © Графика Ярославы Гуляевой, Юга.ру. Скриншот карты 2ГИС, 2gis.ru

Следить за движением трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов можно на сайте. Летом администрация города хочет запустить приложение, где видно весь общественный транспорт, включая коммерческие маршрутки.

Напомним, 2 июля в Краснодаре подняли стоимость проезда до 35 рублей. О нехватке кондукторов, которая привела к повышению цен, брутто-контрактах, выделенках и Wi-Fi в транспорте подробно рассказали на конференции в КТТУ. А про работу кондиционеров, новые трамваи и разработку маршрутов можно прочитать здесь.

Как писали Юга.ру, трамвайная ветка по Московской до Петра Метальникова заработала только этой весной. Против строительства другой ветки, по Восточно-Кругликовской улице, выступают местные жители — их дома ради трамвая могут снести.

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