Краснодарцы хотят отстоять свои дома, которые мешают новой трамвайной ветке. Проложат ли ее по альтернативному пути — неизвестно

Где будет трамвай? В 2018 году стало известно, что в Краснодаре планируют проложить трамвайную ветку в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Планируется, что она пройдет по улице Красных Зорь — от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом по Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Протяженность линии в оба конца составит 9,5 км. На участке будет 14 остановок, а стоимость проекта составит около пяти млрд рублей. Строительство планировали начать до 2023 года. Рядом с трамваем планируется строительство автомобильной дороги.

Местные жители отреагировали негативно. В декабре 2020 года краснодарцы высказались против проекта мэрии. Согласно генплану, линия должна пройти по переулку Новосельскому, а не по улице Жлобы. Из-за этого под снос попадают около 50 домов. Местные жители говорили, что с ними это не обсуждали и никаких собраний не проводили, а трамвай можно провести по соседней улице.

Бывший мэр краснодара Евгений Первышов ответил на это, что не утверждал проект и не ставил задачу сносить дома. Он добавил, что вести ветку по частному сектору точно не будут и обещал разобраться, почему именно такой вариант планировки попал в генплан.

Чуть позже в мэрии провели встречу с местными жителями, чтобы обсудить возможный маршрут строительства. Тогда замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов сказал, что говорить о конкретной улице, где пройдет трамвай, еще рано: ветка по переулку Новосельскому была лишь одним из вариантов.

Жителям сказали, что их пригласят для обсуждения, когда определят оптимальный маршрут. Его пообещали спроектировать так, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Кроме того, в ноябре 2021 года депутат гордумы Алексей Волощук написал, что собственники земли, предусмотренной для строительства трамвая, пытаются получить разрешение на строительство торговых помещений.

В 2020 году в застройке владельцам отказали в городском департаменте архитектуры и строительства. Тогда они подали в суд, чтобы обязать администрацию выдать разрешение. Мэрия проиграла.