Куда ещё пустят трамвай в Краснодаре, сколько кондиционеров в общественном транспорте и как сократить дефицит кондукторов. Главное из эфира директора КТТУ

8 июня Центр управления регионом (ЦУР) провел прямой эфир с директором МУП «КТТУ» Александром Грачевым

ЦУР Краснодара провел прямой эфир с директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Юга.ру посмотрели интервью и законспектировали главные тезисы. Отметим, что речь идет только о муниципальном общественном транспорте — это трамваи, троллейбусы и автобусы (за исключением частников).

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Куда жаловаться на выключенные кондиционеры В Краснодаре третий год работает горячая линия, куда можно пожаловаться на выключенные кондиционеры в троллейбусах, автобусах и трамваях. «Горячая линия действует в форме сообщений в вотсап. Оперативно отвечаем. Телефон: 8(988) 461-95-32. Также есть горячая линия (туда можно жаловаться на выключенные кондиционеров как в муниципальном транспорте, так и на частных перевозчиков): 218-99-18», — сказал Грачев. Сколько трамваев и троллейбусов оборудованы кондиционерами По словам Грачева, только около 39% всего подвижного состава КТТУ оборудованы кондиционерами — это 254 единицы транспорта из 650.

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«По трамваям — это 104, по автобусам — 134 единицы, по троллейбусам — всего 16. Кондиционеры в нашем подвижном составе работают почти автономно. Они запускаются при температуре воздуха (за бортом) 23 градуса. До 30 градусов тепла за бортом в салоне будет поддерживаться температура от 23 до 24 градусов. Если температура выше 30 градусов за бортом, внутри будет поддерживаться температура на 6 градусов ниже уличной. Водитель может включить либо выключить кондиционер, а также снизить или повысить температуру в салоне на несколько градусов», — сказал Грачев. Сколько новых трамвайных вагонов получил уже получил Краснодар По словам Грачева, за три года в Краснодар поставили 103 трамвайных вагона. В 2022 году выделили 1 млрд рублей на закупку вагонов. «До конца года количество вагонов, которые могут поставить за эту сумму, будут поставлены. Новые вагоны, они низкозольные, могут перевозить маломобильных граждан, мы раскидываем их по всему городу», — сказал Грачев.

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О судьбе троллейбуса «Проблема троллейбуса сегодня в том, что он не так востребован среди пассажиров, как трамвай. Проблема в дублировании маршрута. Троллейбус будет востребован только тогда, когда он будет возить пассажиров по маршруту, по которому не будет впереди ехать три маршрутки», — сказал Александр Грачев. По его словам, сейчас разрабатывается документ планирования передвижения общественного транспорта, который изменит схемы работы всех маршрутов и исключит дублирование. «Основной каркас общественного транспорта будет состоять из электротранспорта, который экологичный и имеет большую вместимость», — сказал Грачев. Также он сообщил, что в ближайшее время на улицах города появятся троллейбусы «Алькор». Это троллейбусы, которые собирали на базе КТТУ из привозных комплектующих. В конечном итоге история со сборкой вылилась в скандал, а от самой идеи решили отказаться. Подробнее об этом можно прочитать здесь. По словам Грачева, чтобы троллейбусы вышли на линии нужно «дооформить документы».

О зарплатах, увольнениях, повышении цен за проезд «Самая главная проблема на сегодня — низкая зарплата водителей и кондукторов. Еще достаточно часто у нас увольняются люди. Если сравнивать с 2019 годом, то у нас на предприятии минус 500 человек. Повысить заработную плату просто так невозможно. Заработную плату мы будем поднимать за счёт повышения стоимости проезда», — сказал директор КТТУ. Отказываться от кондукторов и переходить на оплату проезда через терминалы предприятие не планирует, потому что эксперимент показал, что оплачивают проезд в таком случае единицы. «Все упирается в кадры. Даже если есть подвижной состав, то мы не можем его выпустить из-за дефицита кадров. Если где-то раньше ходил двухсоставный трамвай, а теперь одинарный вагон — это из-за недостатка кондукторов. Штат кондукторов не укомплектован на 44%. Надеемся погасить дефицит за чет повышения заработной платы», — сказал Грачев.

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