Власти Краснодара пообещали летом запустить приложение, которое отслеживает весь общественный транспорт

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала запуск приложение, с помощью которого можно отслеживать общественный транспорт в городе

На встрече с городскими перевозчиками и общественниками чиновники из администрации города разбирали проблемы городского транспорта и претензии со стороны пассажиров. Среди них — санитарное состояние салонов, несоответствие характеристик транспорта заявленным в свидетельстве и отсутствие кондиционеров. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что на эту ситуацию «не надо закрывать глаза».

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«И у нас всего два варианта развития событий: либо мы вместе приведём существующий общественный транспорт в порядок, либо будем искать других подрядчиков», — написал мэр в своем телеграм-аккаунте.

Мэр поручил до конца недели провести ревизию транспорта, который не подключен к «ЭРЕ-ГЛОНАСС». Сейчас датчиками этой системы полностью оборудован только транспорт МУП «КТТУ».

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это система, которая, в том числе, отслеживает передвижение машины или другого транспорта в реальном времени. Она фиксирует скорость, стоянки и остановки транспорта.

Также Алексеенко написал, что летом в Краснодаре запустят приложение, которое отслеживает передвижение всего общественного транспорта (и частного, и муниципального). На какой стадии разработка приложения и по какому принципу оно будет работать, не сообщается.

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На примере уже работающего в России приложения «Яндекс.Транспорт» можно увидеть, что оно «считывает» местоположение транспорта, который оборудован устройствами GPS и «ГЛОНАСС». Каждые 20-60 секунд с них передаются данные на сервер перевозчика по мобильному интернету. Затем компания получает от перевозчика ID машины, номер маршрута, тип транспорта (автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка), время сигнала и координаты, широту и долготу. Потом диспетчеры проверяют эту информацию, а автобусы и троллейбусы, которые прошли проверку, появляются на карте в виде движущихся точек. За плавность движения отвечает прогнозатор, он же отвечает и за прогноз по прибытию транспорта на остановку. Иными словами, без устройств GPS и «ГЛОНАСС» данные не будут фиксироваться вовсе.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в Краснодаре лишь 38% перевозчиков подключили свой транспорт к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».