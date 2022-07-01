В Краснодаре со 2 июля проезд в муниципальном транспорте будет 35 рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В КТТУ сообщили, что со 2 июля проезд в трамваях и троллейбусах Краснодара повысят до 35 рублей

1 июля на брифинге «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» сообщили дату повышения проезда в муниципальном общественном транспорте. Со 2 июля билет будет стоить 35 рублей. Рост цены на 5 рублей объяснили низкими зарплатами персонала и недостатком кадров. Повышение стоимости проезда поможет повысить зарплаты в КТТУ. Юга.ру готовит подробный материал с брифинга перевозчика.

Ранее мы писали, что на сайте администрации Краснодара опубликовали постановление о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте.

А до этого рассказывали об основных тезисах прямого эфира директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, который прошел 8 июня. Он говорил о том, куда ещё пустят трамвай в Краснодаре, сколько кондиционеров в общественном транспорте и по какому принципу они работают, как дефицит кондукторов не даёт выпускать на линию весь имеющийся транспорт.  

КТТУ Общественный транспорт Цены

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В Краснодаре со 2 июля проезд в муниципальном транспорте будет 35 рублей

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