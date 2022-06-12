10 июня правозащитный «Комитет против пыток»* признали иноагентом. Его члены рассказали о ликвидации

Напомним, вечером 10 июня Минюст РФ включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Председатель организации рассказал журналисту Юга.ру, что решению не удивились и будут его обжаловать. 11 июня члены «Комитета» решили ликвидировать организацию, так как в статусе иноагента «фактически лишены возможности работать». Об этом рассказали в пресс-службе «Комитета». Тем не менее, правозащитники ищут способ поддерживать своих клиентов и дальше. «Мы не можем бросить 188 дел, которые сейчас в работе. Это 188 историй нечеловеческой жестокости и надежды на справедливость. Наш долг — довести их до конца. О своих планах мы сообщим в ближайшее время», — поделился Бабинец.

По определению Минюста, «Комитет против пыток»* представляет интересы заявителей в органах следствия и суде, помогает им получать компенсации и медицинскую реабилитацию. «Считаю, что так власти дают четкий сигнал: пытать можно, а помогать пострадавшим от пыток гражданам — это вредно для государства, видимо», — прокомментировал статус Бабинец. Юристы НКО посещают следственные отделы и суды, взаимодействуют депутатами, уполномоченными по правам человека, прокурорами и руководителями СК. В «Комитете» сообщают, что вести эту работу «иноагенты» не смогут. За 21 год в организацию с жалобами на нарушение прав человека в России обратились 3 тыс. 178 раз. Правозащитники добились выплаты более 297 млн рублей пострадавшим, выиграли 78 дел в ЕСПЧ. По данным «Комитета»*, благодаря его работе 159 силовиков получили обвинения в пытках и жестоком обращении с людьми. Из аналитического доклада «Комитета против пыток» известно, что 43% осужденных за пытки получают лишь условные сроки, средний реальный срок составляет 4 года, а в половине случаев СК не возбуждает уголовные дела после сообщений об издевательствах.

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Иноагентами члены «Комитета» становятся уже третий раз. В январе 2015 года Минюст внес межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов, через полгода организацию ликвидировали и основали «Комитет по предотвращению пыток». В январе 2016 года иноагентом признали и его. До последнего времени организация продолжала работать под первым названием без образования юрлица. Ранее Юга.ру писали, что «Комитет против пыток»* опубликовал исследование о пытках в Краснодарском крае. Больше всего жалоб в организацию поступило на побои и электрошокеры. В декабре 2021 года прокуратура Кубани осудила пытки, но не встала вновь открывать резонансное дело о пытках жителей Анапы в отделении полиции.