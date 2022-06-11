В России «Комитет против пыток»* признали иноагентом. Поговорили с председателем «комитета» и узнали о планах организации

Вечером 10 июня Минюст РФ включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Вечером 10 июня на сайте Минюста появились данные о включении «Комитета против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Уточняется, что основной деятельностью организации является «представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий». Саму организацию создали в 2016 году в Нижнем Новгороде.

Отметим, что в январе 2015 года Минюст внес межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В августе организацию ликвидировали. Через несколько дней свою деятельность начала межрегиональная общественная организация «Комитет по предотвращению пыток». Однако в январе 2016 года Минюст РФ внес и ее в реестр иностранных агентов. Ее тоже ликвидировали. Сейчас организация работает под первым названием без образования юрлица.

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Председатель «Комитета против пыток» Сергей Бабинец рассказал Юга.ру, что организация продолжит работу и постарается обжаловать решение Минюста. «Мы долго ждали этого события, наконец-то мы его дождались. В эту пятницу вот досталось и нам. Не сказал бы, что это для нас стало шоком. Ну, окей. Что мы будем делать? Обжаловать это решение. Другое дело, удастся ли обжаловать решение. Я полагаю, что сейчас это будет довольно сложно. Но мы приложим все усилия. Будем продолжать работать дальше. У нас огромное количество заявителей, которым нужна помощь, огромное количество дел», — сказал Сергей Бабинец.

Ранее Юга.ру писали, что «Комитет против пыток»* опубликовал исследование о пытках в Краснодарском крае. Больше всего жалоб в организацию поступило на побои и электрошокеры.