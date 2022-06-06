Мэр возмутился стихийной свалкой в пригороде Краснодара. В прошлом году из-за нее уже завели уголовное дело

Краснодарский край

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  • Справа — поселок Победитель, слева — желтое озеро, рядом с которым находится незаконная свалка © Скриншот сайта Google Maps, www.google.com/maps/place
    Справа — поселок Победитель, слева — желтое озеро, рядом с которым находится незаконная свалка © Скриншот сайта Google Maps, www.google.com/maps/place

Мэр Алексеенко поручил подключить полицию и чиновников, чтобы закрыть свалку рядом с Краснодаром. Год назад из-за нее возбудили уголовное дело

6 июня мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что ездил в район поселка Победитель, где размещается большая стихийная свалка.

«Я на выходных там был — это реально новый мусорный полигон, свалка даже не строительных, а бытовых отходов. Как мы работаем? Куда мы смотрим? Когда-то это была сельскохозяйственная земля — сейчас она загажена до неузнаваемости», — возмутился Алексеенко.

Он подчеркнул, что нужно «не допустить дальнейшее складирование отходов», привлечь для этого сотрудников полиции и администрацию Прикубанского округа. Рядом со свалкой находится искусственный водоем, который называют «желтым озером». Отметим, что поселок Победитель относят не к Прикубанскому, а к Калининскому округу.

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Утром понедельника в мэрии сказали, что убирать свалку начнут в этот же день. Вечером журналистке Юга.ру не ответили, удалось ли провести какие-то работы. По словам пресс-секретаря городской администрации, полицию к делу уже привлекли.

В августе 2021 года Юга.ру обнаружили и засняли свалку на этом участке. Прокуратура Краснодара проверила ее и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Собственнику участка предъявили иск. Тогда объем свалки составлял 0,22 га, ущерб природе оценили в 5 млн рублей.

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

6 июня, после заявления Алексеенко, в прокуратуре рассказали, что выясняют обстоятельства произошедшего. Редакция ждет ответ о статусе прошлогоднего уголовного дела.

Жалобы на стихийные свалки принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. На что еще и как можно пожаловаться в Краснодаре, читайте здесь.

Напомним, в мае жители кубанской станицы перекрыли трассу из-за свалки у их домов. 

Андрей Алексеенко Краснодар Мусор

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