Главой Калининского округа Краснодара может стать Роман Бигоцкий. Он будет курировать два самых проблемных микрорайона — Музыкальный и Российский

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре депутаты согласовали Романа Бигоцкого на должность главы Калининского сельского округа

2 июня на заседании Гордумы Краснодара депутаты одобрили кандидатуру Романа Бигоцкого на должность главы администрации Калининского сельского округа. Сейчас он занимает должность замглавы округа.

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сказал, что Бигоцкий работает в структурах городской власти уже около 12 лет и соответствует всем необходимым требованиям.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что прошлый глава округа Виталий Катунин покинул пост в апреле 2022 года. Причины его ухода не уточняет.

Отметим, в Калининский сельский округ входят поселки Дружелюбный, Индустриальный, Краснодарский, Лазурный, Плодородный, Победитель, Российский и хутор Октябрьский. Кроме того, глава будет отвечать еще и за Музыкальный микрорайон Краснодара. Обратиться в администрацию округа можно по телефону 8 (861) 252-50-38 или электронной почте ksa@krd.ru.

Кто такой Роман Бигоцкий?

Родился в 1980 году в станице Ивановской Краснодарского края. Образование получил в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Юриспруденция».

Начинал работать в УВД Западного округа Краснодара. Работал в ГУВД Краснодарского края, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

С 2010 года работал в администрации Западного внутригородского округа, затем в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара, был заместителем главы администрации Прикубанского округа.

Ранее Юга.ру писали, что в мэрии Краснодара на должность начальника управления мэрии по вопросам семьи и детства согласовали Людмилу Зайцеву.

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Главой Калининского округа Краснодара может стать Роман Бигоцкий. Он будет курировать два самых проблемных микрорайона — Музыкальный и Российский
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