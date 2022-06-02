Главой Калининского округа Краснодара может стать Роман Бигоцкий. Он будет курировать два самых проблемных микрорайона — Музыкальный и Российский
В Краснодаре депутаты согласовали Романа Бигоцкого на должность главы Калининского сельского округа
2 июня на заседании Гордумы Краснодара депутаты одобрили кандидатуру Романа Бигоцкого на должность главы администрации Калининского сельского округа. Сейчас он занимает должность замглавы округа.
Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сказал, что Бигоцкий работает в структурах городской власти уже около 12 лет и соответствует всем необходимым требованиям.
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что прошлый глава округа Виталий Катунин покинул пост в апреле 2022 года. Причины его ухода не уточняет.
Отметим, в Калининский сельский округ входят поселки Дружелюбный, Индустриальный, Краснодарский, Лазурный, Плодородный, Победитель, Российский и хутор Октябрьский. Кроме того, глава будет отвечать еще и за Музыкальный микрорайон Краснодара. Обратиться в администрацию округа можно по телефону 8 (861) 252-50-38 или электронной почте ksa@krd.ru.
Кто такой Роман Бигоцкий?
Родился в 1980 году в станице Ивановской Краснодарского края. Образование получил в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Юриспруденция».
Начинал работать в УВД Западного округа Краснодара. Работал в ГУВД Краснодарского края, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
С 2010 года работал в администрации Западного внутригородского округа, затем в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара, был заместителем главы администрации Прикубанского округа.
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