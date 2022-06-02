2 июня на заседании Гордумы Краснодара депутаты одобрили кандидатуру Романа Бигоцкого на должность главы администрации Калининского сельского округа. Сейчас он занимает должность замглавы округа.

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сказал, что Бигоцкий работает в структурах городской власти уже около 12 лет и соответствует всем необходимым требованиям.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что прошлый глава округа Виталий Катунин покинул пост в апреле 2022 года. Причины его ухода не уточняет.

Отметим, в Калининский сельский округ входят поселки Дружелюбный, Индустриальный, Краснодарский, Лазурный, Плодородный, Победитель, Российский и хутор Октябрьский. Кроме того, глава будет отвечать еще и за Музыкальный микрорайон Краснодара. Обратиться в администрацию округа можно по телефону 8 (861) 252-50-38 или электронной почте ksa@krd.ru.

Кто такой Роман Бигоцкий?

Родился в 1980 году в станице Ивановской Краснодарского края. Образование получил в Кубанском государственном аграрном университете по специальности «Юриспруденция».

Начинал работать в УВД Западного округа Краснодара. Работал в ГУВД Краснодарского края, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

С 2010 года работал в администрации Западного внутригородского округа, затем в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара, был заместителем главы администрации Прикубанского округа.