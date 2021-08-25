В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за нелегальной свалки в поселке Победитель

Краснодарский край

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Прокуратура проверила участок с мусором под Краснодаром и оценила ущерб природе в 5 млн рублей

Напомним, Юга.ру 4 августа обнаружили свалку рядом с поселком Индустриальный и Победитель, а 9-го сняли ее с воздуха (попутно найдя рядом еще одну свалку поменьше). 20 августа представитель минприроды Андрей Юрин сообщил, что материалы по этому незаконному объекту направлены в прокуратуру Прикубанского округа Краснодара. 

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Прокуратура проверила нелегальную свалку рядом с поселком Индустриальный и Победитель на наличие опасных отходов. В ходе проверки выяснилось, что на участке находится разнообразный мусор: строительные и медицинские отходы, обтирочный материал со следами нефтепродуктов, покрышки пневматических шин. Общая площадь загрязнения составляет 0,22 га. Ущерб природе оценили в сумму свыше 5 млн рублей.

25 августа Прокуратура Прикубанского округа возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли).

Сейчас собственнику участка направлен иск. По итогам расследования виновников могут привлечь к штрафу.

Юга.ру писали, что ранее власти Краснодара предложили привлечь казаков к борьбе с нелегальными свалками. 

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В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за нелегальной свалки в поселке Победитель
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