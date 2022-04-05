Жалуйтесь онлайн, пожалуйста. Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Стихийная свалка возле дома? Невозможно записаться к врачу? Задерживают зарплату? Чтобы отстоять свои права и добиться справедливости, часто приходится прикладывать усилия. Мы решили упростить вам задачу и составили подробную инструкцию о том, куда нужно звонить и писать, чтобы пожаловаться на нарушение.

1 Дорожное хозяйство

Сообщить о проблемных участках дорог в городе можно в департамент транспорта, на сайте есть специальная форма в разделе «общественные вопросы». Также рассказать о яме на дороге, неработающем светофоре или отсутствии освещения на улице можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии. 

Чтобы направить через него обращение, нужно войти с помощью сервиса «Госуслуги», описать проблему и к жалобе прикрепить фотографию с нарушением. Все материалы проверит модератор и передаст сообщение в соответствующий департамент или управление. За каждым структурным подразделением закреплен сотрудник, он должен обработать жалобу и отправить ответ.

2 Общественный транспорт

Если водители не соблюдают график движения общественного транспорта, в салоне нет света или обогрева, можно позвонить по телефону +7 (861) 262-34-66 или оставить обращение на сайте «РОСТРАНСНАДЗОРА».Также это управление отвечает за содержание дорог федерального значения.

3 Стихийные свалки

Жалобы принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. Если вдруг решите поделиться сообщениями о других проблемах городских территорий, их из переписки удалят. 

4 Зеленые насаждения

Если вы заметили нарушения обрезки, вырубки и высадки деревьев и не готовы с этим мириться, специально для вас на сайте администрации работает электронная форма обращений. К сообщению лучше прикрепить подтверждающие фотографии.

Вся информация автоматически направляется специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии». Они должны зафиксировать нарушение, провести обследование и дать экспертное заключение. Если нарушения будут серьезными и систематическими, с подрядчиком расторгнут контракт. Также компанию могут внести в список недобросовестных поставщиков госуслуг.

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5 Открытые люки

Чтобы пожаловаться на люк или его отсутствие, нужно перейти по ссылке на сайте краснодарского «Водоканала». Укажите имя, контактные данные, выберите место, где нет люка (тротуар или дорога), и введите или же отметьте адрес на карте. К жалобе можно прикрепить фотографию.

Также можно позвонить в диспетчерскую службу или на горячую линию «Водоканала». Номера телефонов: +7 (861) 220-28-38, +7 (861) 217-03-33, 8 800 200-36-46.

6 Отключение электроэнергии

Лето в Краснодаре — период пиковых нагрузок на электросети. Одна из причин — сплит-системы, которые потребляют много энергии. Вопросами ремонта электросетей занимается «Краснодарэлектросеть» (ОАО «НЭСК-Электросети»). Телефон горячей линии 8 (800) 234-83-73.

Специалист примет звонок и передаст данные на обслуживающую подстанцию, однако он не может точно сообщить заявителю, сколько времени потребуется на устранение аварии и через какое время электроэнергия поступит в дома.

Сети уличного освещения обслуживает ООО «Светосервис-Кубань». Телефон для обращений +7 (861) 255-04-53.

7 Трудовые споры

Сообщить о зарплате «в конверте» или  неполной, несвоевременной выплате можно в Государственную краевую инспекцию труда по телефону +7 (861) 991-09-55.

Существует и универсальный способ пожаловаться буквально на всё, что вас волнует. Сообщить о проблеме (благоустройство, образование, мусор, общественный транспорт, социальное обслуживание, информационный технологии, торговля, лесное хозяйство и многое другое) можно на сайте городской администрации через сервис «Госуслуги».

8 Необоснованное завышение цен на социально значимые товары и лекарства

Горячая линия для обращений работает в Общественной палате Краснодарского края. 

Сообщать о завышении цен на лекарства следует по телефону +7 (861) 259-01-91, на товары первой необходимости — +7 (861) 259-01-55. Также можно отправить письмо на электронную почту opkkwebsite@yandex.ru. 

Нужно знать наименование товара, его вес или объем, название производителя, а также, когда и на сколько выросла цена. Все обращения граждан общественники рассмотрят вместе с профильными надзорными органами.

Напомним, среди социально значимых товаров — куриные яйца, сливочное масло, творог, сахар, соль, вермишель, рис, гречневая крупа, мука, хлеб, чай, подгузники и много другое. С полным перечнем можно ознакомиться здесь

Пожаловаться также можно в краевую ФАС и департамент цен и тарифов.

9 Размещение рекламы

Вся наружная реклама должна вписываться в архитектурный облик города, не портить гражданам обзор, не мешать автомобилистам, соответствовать техническим требованиям и статье 19 Федерального Закона о рекламе. Если вы зафиксировали нарушения перечисленных требований, то можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, на сайте можно оставить официальное обращение.

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

10 Связь, информационные технологии и массовые коммуникации

Обратиться в Роскомнадзор можно, если вас не устраивают: 

  • качество телевизионного и радиовещания, услуг связи, сбои, перерывы в работе, проблемы с подключением;
  • отсутствие технической возможности, проблемы с переносом абонентского номера от одного оператора связи к другому;
  • некачественное оказание услуг почтовой связи;
  • обработка, раскрытие и распространение третьим лицам персональных данных без согласия физического лица. 

Телефон Управления Роскомнадзора по ЮФО — +7 (861) 991-24-09,  есть форма и на официальном сайте

Туда же следует писать, если нужно защитить детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

11 Медицина, лекарственное обеспечение

Проблемы, с которыми можно обратиться:

  • качество предоставления медицинских услуг;
  • ненадлежащее качество лекарственных препаратов в аптеках;
  • недостатки организации работы аптек.

Контролем за этим занимается Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Телефон +7 (861) 201-13-90, горячая линия 8 800 550-99-03 и официальный сайт

Если вы не можете записаться к врачу, звоните на горячую линию в краевой минздрав 8 800 200-03-66 или в общественную приемную +7 (861) 206-04-73.

12 Наличные денежные расчеты

Если вам не выдали чеки, квитанции за оказанные услуги или оплаченный товар, вас обсчитали или вы заметили проблемы у контрольно-кассовой техники, звоните и пишите в Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Телефон +7 (861) 262-37-30 и официальный сайт.

13 Страховые, финансовые услуги

За эту сферу отвечает Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации. Телефон +7 (861) 262-22-39.

Можно обратиться если:

  • отказали в заключении договора ОСАГО;
  • навязывают дополнительные платные услуги при заполнении договора ОСАГО;
  • страховщик нарушил сроки выплат по договору ОСАГО;
  • страховщик обязывает пройти техосмотр в определенной организации, чтобы заключить договор ОСАГО;
  • нарушен порядок расчета страховой премии при заключении договора ОСАГО;
  • банки и МФО нарушили законодательство при заключении кредитных договоров, договоров банковского вклада.

14 Реализация топлива

Если у вас возникли вопросы к качеству бензина на заправочных станциях или самой работы АЗС, обращаться следует в Территориальный отдел госнадзора Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ЮМТУ Росстандарт). Телефон +7 (861) 277-03-52.

  • © Елена Синеок
    © Елена Синеок

15 Общественная безопасность и правопорядок

Поводы жаловаться в ГУ МВД России по Краснодарскому краю могут быть самыми разными: 

  • если ваши соседи используют пиротехнику, шумят или делают ремонт в неположенное время;
  • разливное пиво продают в точках, расположенных в жилых домах;
  • вы узнали, что кто-то ведет незаконную предпринимательскую деятельность;
  • если проводят незаконные оперативно-розыскные мероприятия;
  • нарушен порядок при проведении спортивно-зрелищных‚ культурных и вообще массовых мероприятий. 

Жалобу можно оставить по телефону +7 (861) 213-51-06 или на сайте. Также работает «телефон доверия»: +7 (861) 224-58-48.

16 Жилищно-коммунальные услуги

Жаловаться можно на:

  • техническую эксплуатацию жилого дома, его инженерного оборудования;
  • содержание и ремонт жилых домов, помещений, общего имущества собственников в многоквартирном доме;
  • размер и внесение платы за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого помещения;
  • нарушение порядка установки счетчиков;
  • порча жилых домов, помещений, их оборудования, самовольная перепланировка либо использование их не по назначению;
  • нарушение порядка, способов или сроков раскрытия информации об управлении многоквартирным домом, предоставление неполной или недостоверной информации.

Если вас не устраивает что-либо из перечисленного, обратиться можно в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края по телефону +7 (861) 259-44-03. Также у ведомства есть онлайн-приемная.

17 Сосульки, наледь, неочищенные от снега дворы многоэтажек и тротуары

Это ответственность ваших управляющей компании, ТСЖ и ЖСК. Невыполнение этих работ — грубое нарушение лицензионных требований. Если реакции на обращение нет, зафиксировать это можно в Госжилинспекции — действует онлайн-приемная. В отношении УК, ТСЖ и ЖСК составят административный протокол. А при повторном нарушении в течение года — исключат из реестра. 

18 Природные пожары

Существует онлайн-сервис clear-horizon.org, где можно сообщить о ландшафтном пожаре или его последствиях. Нужно сделать фото, загрузить его через специальную форму, указать, что именно горело и где, описать, что увидели. 

Также работает «горячая линия» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю +7 (861)-225-34-04 и единый номер 112.

19 Роспотребнадзор

Роспотребнадзор обладает широкими полномочиями, именно туда граждане чаще всего обращаются за содействием в защите интересов. В компетенциях ведомства:

  • нарушение прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм;
  • проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства РФ;
  • надзор за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров;
  • надзор за соответствием информационной продукции требованиям законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и (или) развитию;
  • определение критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды;
  • утверждение перечня показателей, по которым проводят контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требований к установлению частоты отбора проб;
  • установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений;
  • контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

На сайте краевого Роспотребнадзора ведут прием обращений граждан. Перед направлением писем важно ознакомиться с тематиками, которые не входят в компетенцию ведомства.

Если вы хотите придать огласке важное событие или проблему, расскажите нам.

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