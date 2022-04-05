Жалуйтесь онлайн, пожалуйста. Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам
Стихийная свалка возле дома? Невозможно записаться к врачу? Задерживают зарплату? Чтобы отстоять свои права и добиться справедливости, часто приходится прикладывать усилия. Мы решили упростить вам задачу и составили подробную инструкцию о том, куда нужно звонить и писать, чтобы пожаловаться на нарушение.
1 Дорожное хозяйство
Сообщить о проблемных участках дорог в городе можно в департамент транспорта, на сайте есть специальная форма в разделе «общественные вопросы». Также рассказать о яме на дороге, неработающем светофоре или отсутствии освещения на улице можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.
Чтобы направить через него обращение, нужно войти с помощью сервиса «Госуслуги», описать проблему и к жалобе прикрепить фотографию с нарушением. Все материалы проверит модератор и передаст сообщение в соответствующий департамент или управление. За каждым структурным подразделением закреплен сотрудник, он должен обработать жалобу и отправить ответ.
2 Общественный транспорт
Если водители не соблюдают график движения общественного транспорта, в салоне нет света или обогрева, можно позвонить по телефону +7 (861) 262-34-66 или оставить обращение на сайте «РОСТРАНСНАДЗОРА».Также это управление отвечает за содержание дорог федерального значения.
3 Стихийные свалки
Жалобы принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. Если вдруг решите поделиться сообщениями о других проблемах городских территорий, их из переписки удалят.
4 Зеленые насаждения
Если вы заметили нарушения обрезки, вырубки и высадки деревьев и не готовы с этим мириться, специально для вас на сайте администрации работает электронная форма обращений. К сообщению лучше прикрепить подтверждающие фотографии.
Вся информация автоматически направляется специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии». Они должны зафиксировать нарушение, провести обследование и дать экспертное заключение. Если нарушения будут серьезными и систематическими, с подрядчиком расторгнут контракт. Также компанию могут внести в список недобросовестных поставщиков госуслуг.
5 Открытые люки
Чтобы пожаловаться на люк или его отсутствие, нужно перейти по ссылке на сайте краснодарского «Водоканала». Укажите имя, контактные данные, выберите место, где нет люка (тротуар или дорога), и введите или же отметьте адрес на карте. К жалобе можно прикрепить фотографию.
Также можно позвонить в диспетчерскую службу или на горячую линию «Водоканала». Номера телефонов: +7 (861) 220-28-38, +7 (861) 217-03-33, 8 800 200-36-46.
6 Отключение электроэнергии
Лето в Краснодаре — период пиковых нагрузок на электросети. Одна из причин — сплит-системы, которые потребляют много энергии. Вопросами ремонта электросетей занимается «Краснодарэлектросеть» (ОАО «НЭСК-Электросети»). Телефон горячей линии 8 (800) 234-83-73.
Специалист примет звонок и передаст данные на обслуживающую подстанцию, однако он не может точно сообщить заявителю, сколько времени потребуется на устранение аварии и через какое время электроэнергия поступит в дома.
Сети уличного освещения обслуживает ООО «Светосервис-Кубань». Телефон для обращений +7 (861) 255-04-53.
7 Трудовые споры
Сообщить о зарплате «в конверте» или неполной, несвоевременной выплате можно в Государственную краевую инспекцию труда по телефону +7 (861) 991-09-55.
Существует и универсальный способ пожаловаться буквально на всё, что вас волнует. Сообщить о проблеме (благоустройство, образование, мусор, общественный транспорт, социальное обслуживание, информационный технологии, торговля, лесное хозяйство и многое другое) можно на сайте городской администрации через сервис «Госуслуги».
8 Необоснованное завышение цен на социально значимые товары и лекарства
Горячая линия для обращений работает в Общественной палате Краснодарского края.
Сообщать о завышении цен на лекарства следует по телефону +7 (861) 259-01-91, на товары первой необходимости — +7 (861) 259-01-55. Также можно отправить письмо на электронную почту opkkwebsite@yandex.ru.
Нужно знать наименование товара, его вес или объем, название производителя, а также, когда и на сколько выросла цена. Все обращения граждан общественники рассмотрят вместе с профильными надзорными органами.
Напомним, среди социально значимых товаров — куриные яйца, сливочное масло, творог, сахар, соль, вермишель, рис, гречневая крупа, мука, хлеб, чай, подгузники и много другое. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Пожаловаться также можно в краевую ФАС и департамент цен и тарифов.
9 Размещение рекламы
Вся наружная реклама должна вписываться в архитектурный облик города, не портить гражданам обзор, не мешать автомобилистам, соответствовать техническим требованиям и статье 19 Федерального Закона о рекламе. Если вы зафиксировали нарушения перечисленных требований, то можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, на сайте можно оставить официальное обращение.
10 Связь, информационные технологии и массовые коммуникации
Обратиться в Роскомнадзор можно, если вас не устраивают:
- качество телевизионного и радиовещания, услуг связи, сбои, перерывы в работе, проблемы с подключением;
- отсутствие технической возможности, проблемы с переносом абонентского номера от одного оператора связи к другому;
- некачественное оказание услуг почтовой связи;
- обработка, раскрытие и распространение третьим лицам персональных данных без согласия физического лица.
Телефон Управления Роскомнадзора по ЮФО — +7 (861) 991-24-09, есть форма и на официальном сайте.
Туда же следует писать, если нужно защитить детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
11 Медицина, лекарственное обеспечение
Проблемы, с которыми можно обратиться:
- качество предоставления медицинских услуг;
- ненадлежащее качество лекарственных препаратов в аптеках;
- недостатки организации работы аптек.
Контролем за этим занимается Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Телефон +7 (861) 201-13-90, горячая линия 8 800 550-99-03 и официальный сайт.
Если вы не можете записаться к врачу, звоните на горячую линию в краевой минздрав 8 800 200-03-66 или в общественную приемную +7 (861) 206-04-73.
12 Наличные денежные расчеты
Если вам не выдали чеки, квитанции за оказанные услуги или оплаченный товар, вас обсчитали или вы заметили проблемы у контрольно-кассовой техники, звоните и пишите в Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Телефон +7 (861) 262-37-30 и официальный сайт.
13 Страховые, финансовые услуги
За эту сферу отвечает Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации. Телефон +7 (861) 262-22-39.
Можно обратиться если:
- отказали в заключении договора ОСАГО;
- навязывают дополнительные платные услуги при заполнении договора ОСАГО;
- страховщик нарушил сроки выплат по договору ОСАГО;
- страховщик обязывает пройти техосмотр в определенной организации, чтобы заключить договор ОСАГО;
- нарушен порядок расчета страховой премии при заключении договора ОСАГО;
- банки и МФО нарушили законодательство при заключении кредитных договоров, договоров банковского вклада.
14 Реализация топлива
Если у вас возникли вопросы к качеству бензина на заправочных станциях или самой работы АЗС, обращаться следует в Территориальный отдел госнадзора Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ЮМТУ Росстандарт). Телефон +7 (861) 277-03-52.
15 Общественная безопасность и правопорядок
Поводы жаловаться в ГУ МВД России по Краснодарскому краю могут быть самыми разными:
- если ваши соседи используют пиротехнику, шумят или делают ремонт в неположенное время;
- разливное пиво продают в точках, расположенных в жилых домах;
- вы узнали, что кто-то ведет незаконную предпринимательскую деятельность;
- если проводят незаконные оперативно-розыскные мероприятия;
- нарушен порядок при проведении спортивно-зрелищных‚ культурных и вообще массовых мероприятий.
Жалобу можно оставить по телефону +7 (861) 213-51-06 или на сайте. Также работает «телефон доверия»: +7 (861) 224-58-48.
16 Жилищно-коммунальные услуги
Жаловаться можно на:
- техническую эксплуатацию жилого дома, его инженерного оборудования;
- содержание и ремонт жилых домов, помещений, общего имущества собственников в многоквартирном доме;
- размер и внесение платы за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого помещения;
- нарушение порядка установки счетчиков;
- порча жилых домов, помещений, их оборудования, самовольная перепланировка либо использование их не по назначению;
- нарушение порядка, способов или сроков раскрытия информации об управлении многоквартирным домом, предоставление неполной или недостоверной информации.
Если вас не устраивает что-либо из перечисленного, обратиться можно в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края по телефону +7 (861) 259-44-03. Также у ведомства есть онлайн-приемная.
17 Сосульки, наледь, неочищенные от снега дворы многоэтажек и тротуары
Это ответственность ваших управляющей компании, ТСЖ и ЖСК. Невыполнение этих работ — грубое нарушение лицензионных требований. Если реакции на обращение нет, зафиксировать это можно в Госжилинспекции — действует онлайн-приемная. В отношении УК, ТСЖ и ЖСК составят административный протокол. А при повторном нарушении в течение года — исключат из реестра.
18 Природные пожары
Существует онлайн-сервис clear-horizon.org, где можно сообщить о ландшафтном пожаре или его последствиях. Нужно сделать фото, загрузить его через специальную форму, указать, что именно горело и где, описать, что увидели.
Также работает «горячая линия» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю +7 (861)-225-34-04 и единый номер 112.
19 Роспотребнадзор
Роспотребнадзор обладает широкими полномочиями, именно туда граждане чаще всего обращаются за содействием в защите интересов. В компетенциях ведомства:
- нарушение прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм;
- проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства РФ;
- надзор за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров;
- надзор за соответствием информационной продукции требованиям законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и (или) развитию;
- определение критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды;
- утверждение перечня показателей, по которым проводят контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требований к установлению частоты отбора проб;
- установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений;
- контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
На сайте краевого Роспотребнадзора ведут прием обращений граждан. Перед направлением писем важно ознакомиться с тематиками, которые не входят в компетенцию ведомства.
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