Жалуйтесь онлайн, пожалуйста. Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам

Стихийная свалка возле дома? Невозможно записаться к врачу? Задерживают зарплату? Чтобы отстоять свои права и добиться справедливости, часто приходится прикладывать усилия. Мы решили упростить вам задачу и составили подробную инструкцию о том, куда нужно звонить и писать, чтобы пожаловаться на нарушение.

1 Дорожное хозяйство

Сообщить о проблемных участках дорог в городе можно в департамент транспорта, на сайте есть специальная форма в разделе «общественные вопросы». Также рассказать о яме на дороге, неработающем светофоре или отсутствии освещения на улице можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.

Чтобы направить через него обращение, нужно войти с помощью сервиса «Госуслуги», описать проблему и к жалобе прикрепить фотографию с нарушением. Все материалы проверит модератор и передаст сообщение в соответствующий департамент или управление. За каждым структурным подразделением закреплен сотрудник, он должен обработать жалобу и отправить ответ.

2 Общественный транспорт

Если водители не соблюдают график движения общественного транспорта, в салоне нет света или обогрева, можно позвонить по телефону +7 (861) 262-34-66 или оставить обращение на сайте «РОСТРАНСНАДЗОРА».Также это управление отвечает за содержание дорог федерального значения.

3 Стихийные свалки

Жалобы принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. Если вдруг решите поделиться сообщениями о других проблемах городских территорий, их из переписки удалят.

4 Зеленые насаждения

Если вы заметили нарушения обрезки, вырубки и высадки деревьев и не готовы с этим мириться, специально для вас на сайте администрации работает электронная форма обращений. К сообщению лучше прикрепить подтверждающие фотографии.

Вся информация автоматически направляется специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии». Они должны зафиксировать нарушение, провести обследование и дать экспертное заключение. Если нарушения будут серьезными и систематическими, с подрядчиком расторгнут контракт. Также компанию могут внести в список недобросовестных поставщиков госуслуг.