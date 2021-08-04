Резина, дерево и горы мусора. В Краснодаре нашли нелегальную крупную свалку

Портал Юга.ру обнаружил крупную несанкционированную свалку в Краснодаре и побывал там

О свалке в Краснодаре между поселками Российским и Победителем сообщили в редакцию местные жители. По их словам, она находится вокруг искусственно вырытого водоема: «Там копали глину, потом наполнилась вода, местные жители ходили туда рыбачить». Сейчас туда свозят медицинские отходы из поликлиник, строительный мусор и прочее, рассказали они. Утром 4 августа журналист Юга.ру проверил сведения, съездил на свалку и сфотографировал увиденное.

Координаты свалки: 45.122964, 39.073552. Она занимает три земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственного использования, которые находятся в частной собственности. Через поле от свалки расположены два питомника, где выращивают ягоды и плодовые деревья. Представитель питомника уточнила, что не в курсе ситуации и не имеет отношения к свалке.

Добраться до свалки можно по изъезженной проселочной дороге на легковом автомобиле. Издалека ее не видно — только ворон, кружащих над полем. Приехав на место, журналист обнаружил кучи мусора, даже склоны водоема состоят из него. Бытовых отходов там мало, в основном — материал, похожий на резину или полимер, из которого делают шлепанцы, и строительный мусор.

Кстати, свалка находится под присмотром. Во время съемки к журналисту подошел мужчина неславянской внешности, который принял его за представителя администрации. Он не представился, но кому-то позвонил. У мужчины там оборудовано своеобразное место отдыха. Он не смог ответить, кто свозит сюда мусор и кому принадлежит участок: «Я не знаю, сюда разные машины приезжают».

Редакция запросила комментарий в пресс-службе мэрии Краснодара. Там рассказали, что администрация Калининского округа и департамент городского хозяйства и ТЭК также обнаружили нелегальную свалку твердых коммунальных отходов и строительного мусора. «По данному факту была подана заявка в полицию, материал зарегистрирован. Земля находится в частной собственности», — уточнили в мэрии. Кроме того, 3 августа на место выезжали представители администрации и минприроды Кубани для забора проб почвы и отходов. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Также материалы направили в Россельхознадзор. Собственника обяжут привести участок в порядок, пообещали в мэрии.