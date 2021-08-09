Юга.ру полетали над крупной свалкой в полях Краснодара и обнаружили, что мусор не вывозят, а поджигают. Кроме того, мы нашли рядом свалку поменьше

Напомним, около поселка Победитель есть крупная нелегальная свалка. Она находится на землях для сельскохозяйственного использования вокруг искусственного водоема (в народе его называют «Желтым озером»). Кроме большого количества бытовых и производственных отходов, на свалке обнаружили медицинские отходы. Журналист Юга.ру на прошлой неделе фотографировала скопившиеся горы мусора и публиковала координаты места. Посмотреть их можно здесь.

Согласно официальным данным, полиция проводит проверку по данному факту, Россельхознадзор — изучает пробы почвы, а прокуратура обратилась в суд, чтобы владелец (земля находится в частной собственности) привел участок в порядок. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что собственник якобы не знал о свалке и в досудебном порядке начал убирать участок.

Тем не менее, редакция получила несколько сигналов о том, что мусор остался на месте, более того, — его подожгли.

В частности, ведущий специалист МКУ «Управление земельных отношений» Краснодара Владислав Амерханов 7 августа написал в своем фейсбуке, что побывал там и зафиксировал факт сброса мусора в котлован, а в определенном месте была произведена достаточно большая выемка мусора и грунта. По его мнению, таким образом пытались скрыть следы нелегального захоронения медицинских отходов повышенной эпидемиологической опасности.

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Вечером того же дня журналист Юга.ру съездила на участок и обнаружила, что две горы мусора исчезли, но их не вывезли, а просто столкнули техникой в водоем. 8 августа журналист приехала на свалку вместе с пилотом дрона Кириллом Паньковым, чтобы заснять с воздуха происходящее. Еще с дороги был заметен дым над территорий. Подъехав на место, стало ясно, что свалка тлеет.

Во время облета территории с коптера, буквально в нескольких десятках метрах от этого места, была обнаружена еще одна свалку. Правда, меньших масштабов.

Юга.ру подготовили видео о том, как сейчас с воздуха выглядят участок и озеро, а также что из себя представляет вторая свалка.