Жители кубанской станицы перекрыли трассу из-за свалки у их домов. Это второе перекрытие дорог за месяц

17 мая жители станицы Полтавской в Красноармейском районе перекрыли трассу. Причина заключается в мусорном полигоне, который, по словам митингующих, травит жизнь местным жителям

В чем проблема. 17 мая телеграм-канал «Полтавская против свалки» опубликовал пост с места перекрытия дороги. В сообщении говорится, что «так выглядит отчаяние народа, которого не слышат».

В итоге, как утверждается в посте, протест вылился в километровую пробку. «Люди, не желающие жить рядом с полигоном ТКО перекрыли автомобильное движение. Можно сделать вывод, что на решение системной проблемы край направил людей, не способных ее решать», — говорится в сообщении. На следующий день после перекрытия дороги к некоторым участникам акции пришли полицейские.

Издание «Утренний Юг» утверждает, что в «народном сходе» приняли участие более 40 человек. Полигон, о котором идет речь, находится под управлением «Многопрофильное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района». Местные жалуются, что свалка работает с нарушениями, источает запах, а мусоровозы, которые вывозят туда отходы, разрушают дорогу. «Роспотребнадзор и Росприроднадзор фиксировали на нем превышение загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе, что непосредственно влияет на здоровье живущих рядом людей. Кроме того, свалка окружена землями сельхозназначения, на которых выращивают продукты питания для граждан», — пишет издание. Предприятия якобы уже штрафовали за выявленные нарушения, но на жизни местных жителей в положительном ключе это не отразилось. Свалка продолжает функционировать. Позже телеканал «Россия.Кубань» сообщил, что жалобы жителей станицы Полтавской проверяет Совет при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека.

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По словам председателя совета Андрея Зайцева, до июня по этому полигону планируют подготовить проект санитарно-защитной зоны и сделать там объездную дорогу. Причем дорогу сделали, но пока не открыли.

Что за свалка. В декабре 2021 года газета «Коммерсантъ-Кубань» писала, что полигон находится в системе рисовых чеков, по его границе проходит оросительный канал, который связан с Азовским морем. Отходы в станицу везут из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Отметим, что изначально полигон проектировался только для жителей Красноармейского района. Рассматривалась возможность свозить туда мусор из Сочи (там только планируют построить мусороперерабатывающий завод, но неизвестно, когда он появится). Тогда же на этом мусорном полигоне задержали журналиста Глеба Пьяных. Он приехал туда, чтобы снять сюжет о строящемся на сельхозземлях мусорном полигоне.

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В феврале 2022 года инстаграм-аккаунт* «region_123rus» опубликовал видео, снятое жителями Красноармейского района недалеко от станицы Полтавской. По словам автора ролика, недалеко от местной свалки в водоеме начала массово гибнуть рыба. Тушки обнаружили в канале для сброса воды с рисовой оросительной системы. Но местные власти объяснили мор рыбы погодой и выразили сожаление, что такое случается. Что касается мусорной проблемы в регионе, то наиболее проблемным объектом в крае является белореченский полигон. Экологи заявили, что он исчерпал свой лимит и туда больше нельзя свозить отходы. В октябре 2021 года там погиб 52-летний Олег Коломийцев, работавший сортировщиком отходов. Сын погибшего рабочего рассказал Юга.ру, что все произошедшее на полигоне хотели выставить как несчастный случай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.