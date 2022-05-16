Юга.ру полетали над Фёдоровским гидроузлом после второй за месяц аварии на объекте

Впервые за долгие годы Фёдоровский гидроузел на реке Кубань попал в подборки важнейших федеральных новостей 22 апреля, когда обрушилась его плотина. По счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку с осени 2021-го на объекте шел капитальный ремонт, так что проезд по верхнему гребню плотины был закрыт.

Но для рисоводческой отрасли Краснодарского края это ЧП стало сильным ударом: по оценкам «Кубаньмелиоводхоза», разрушившийся объект обеспечивал водой 80% рисовых полей в регионе. И если до конца посевной не удастся восстановить прежний, доаварийный уровень воды на верхней отметке гидроузла, это будет грозить сокращением урожая риса примерно на 40%

Поэтому 27 апреля в администрации Краснодарского края сообщили, что начали перегораживать реку подпорной стеной, чтобы к 25 мая подать воду на рисовые чеки.

5 мая проверить ход работ приехал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «Сегодня специалисты ведут настоящую битву за будущий урожай. Это происшествие даже не краевого, а федерального масштаба. Все силы брошены на минимизацию последствий для экономики», отчитался министру глава Абинского района Вячеслав Иванов.

12 мая временную дамбу достроили, после чего Кубанское водохранилище получило указание увеличить водосброс с 462 до 659 кубометров в секунду — чтобы речная вода начала наполнять систему рисовых каналов. Как результат, менее чем через сутки временную дамбу размыло.

Вчера журналисты Юга.ру побывали на Федоровском гидроузле и сняли его с высоты птичьего полета. Предлагаем вам полюбоваться панорамой этого многострадального объекта: