Власти утвердили календарь праздников и выходных на 2027 год

В 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах и шесть на майских

18 сентября пресс-служба правительства России опубликовала календарь праздничных и выходных дней в 2027 году. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На новогодних каникулах россияне будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Так как 2 и 3 января — это нерабочие суббота и воскресенье, то их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.

Согласно Трудовому кодексу, если обычный выходной день выпадает на нерабочий праздничный, он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключение составляют выходные, которые совпадают с новогодними каникулами: их разрешено переносить на любые другие рабочие дни в течение года.