Власти утвердили календарь праздников и выходных на 2027 год

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах и шесть на майских

18 сентября пресс-служба правительства России опубликовала календарь праздничных и выходных дней в 2027 году. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

На новогодних каникулах россияне будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Так как 2 и 3 января — это нерабочие суббота и воскресенье, то их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря. 

Согласно Трудовому кодексу, если обычный выходной день выпадает на нерабочий праздничный, он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключение составляют выходные, которые совпадают с новогодними каникулами: их разрешено переносить на любые другие рабочие дни в течение года.

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Далее россиян ждут выходные с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества) и с 6 по 8 марта (Международный женский день). Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Затем будут три выходных с 12 по 14 июня (День России). 

Осенью жители России будут отдыхать с 4 по 7 ноября (День народного единства). Последний праздничный выходной день 2027 года придется на 31 декабря.

Как писали Юга.ру, в июле в Госдуме предложили сделать День знаний официальным выходным по всей России.

8 марта День Победы Министерство труда и социальной защиты России Михаил Мишустин Новый год Праздники

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