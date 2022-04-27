На Кубани на месте разрушенной дамбы на Федоровском гидроузле строят временную

Ранее Юга.ру писали , что в Абинском районе рухнула дамба на Федоровском гидроузле (в районе хутора Прикубанского). Она снабжала водой рисовые чеки Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, также там обрушилась часть автомобильной дороги. До обрушения там шла реконструкция плотины гидроузла.

После ЧП прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

По данным ведомства, в июле 2021 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации в лице федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» и ООО «Инженерные Технологические Системы» был заключен госконтракт на реконструкцию несущих строительных конструкций плотины Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубани. Работы там должны были закончить к 30 декабря 2022 года.

27 апреля в администрации Краснодарского края сообщили, что на месте обрушенной дамбы собираются построить временную, в том числе для обеспечения водой рисоводческих хозяйств. Уже начали строить подпорную стену. Все работы планируют закончить в мае. Власти края рассматривают возможность увеличить посевные площади риса в некоторых районах, чтобы обеспечить семенами аграриев в следующем году.