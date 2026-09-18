В Краснодаре ночью звучали сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

В ночь на пятницу Краснодар подвергся атаке беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших

В ночь на 18 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об атаке беспилотников. Одновременно с этим в городе завыли сирены. Жителей попросили укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

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Тем временем около 6:30 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Отметим, что воздушная гавань работает с 9:00 до 23:00. 

Угрозу атаки беспилотников отменили в 7:45, а ограничения в аэропорту сняли. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, что ранее в Краснодаре включали сирены вечером 13 сентября.

Ранее Юга.ру писали, как Крым прожил лето с блэкаутами, топливным кризисом и атаками БПЛА.

Безопасность Краснодар СВО

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