В Краснодаре ночью звучали сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В ночь на 18 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об атаке беспилотников. Одновременно с этим в городе завыли сирены. Жителей попросили укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Тем временем около 6:30 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Отметим, что воздушная гавань работает с 9:00 до 23:00.



Угрозу атаки беспилотников отменили в 7:45, а ограничения в аэропорту сняли. О повреждениях и пострадавших не сообщается.



Напомним, что ранее в Краснодаре включали сирены вечером 13 сентября.