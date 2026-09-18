В Краснодаре ночью звучали сирены из-за угрозы атаки БПЛА
В ночь на пятницу Краснодар подвергся атаке беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших
В ночь на 18 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об атаке беспилотников. Одновременно с этим в городе завыли сирены. Жителей попросили укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.
Тем временем около 6:30 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Отметим, что воздушная гавань работает с 9:00 до 23:00.
Угрозу атаки беспилотников отменили в 7:45, а ограничения в аэропорту сняли. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Напомним, что ранее в Краснодаре включали сирены вечером 13 сентября.
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