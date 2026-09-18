«Сделано в Милане». В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма о Джорджо Армани

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Сделано в Милане: История Армани и итальянской моды» © Скриншот видео с Rutube-канала «Движущиеся Картинки»
    Кадр из трейлера к фильму «Сделано в Милане: История Армани и итальянской моды» © Скриншот видео с Rutube-канала «Движущиеся Картинки»

В Краснодаре зрители увидят фильм про знаменитого дизайнера за неделю до всероссийского старта (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 сентября специальный показ документального фильма «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» о знаменитом дизайнере. Ленту покажут в Краснодаре за неделю до официальной премьеры.

Картина рассказывает о жизни и карьере Джорджо Армани. Кроме того, в фильме показали путь итальянской моды: от становления в 1970-е годы до мирового триумфа в 1980-е и 1990-е.

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Отдельная линия — история легендарных модных домов: Armani, Versace, Gucci, Valentino, Missoni, Zegna, Ferragamo, Dolce & Gabbana и Prada. Рассказывается об их соперничестве, взлетах и кризисах, а также о влиянии на мировую культуру.

В фильме вместе с самим Джорджо Армани о моде, Милане и об индустрии говорят Том Форд, Шэрон Стоун, Фрэнсис Макдорманд, Хелен Миррен, Лорен Хаттон, Сэмюэл Л. Джексон и Санто Версаче.

Показ состоится 24 сентября в кинотеатре «Монитор Сити». После просмотра состоится обсуждение ленты с психологом Мариной Шастовой и адвокатом Гоар Галстян.

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