«Сделано в Милане». В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма о Джорджо Армани

В Краснодаре зрители увидят фильм про знаменитого дизайнера за неделю до всероссийского старта (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 сентября специальный показ документального фильма «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» о знаменитом дизайнере. Ленту покажут в Краснодаре за неделю до официальной премьеры.

Картина рассказывает о жизни и карьере Джорджо Армани. Кроме того, в фильме показали путь итальянской моды: от становления в 1970-е годы до мирового триумфа в 1980-е и 1990-е.