В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили дома и спортзал
В нескольких районах Кубани зафиксировали падения обломков БПЛА: есть повреждения
18 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Кубань подверглась атаке БПЛА. В нескольких районах обнаружили обломки дронов. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Усть-Лабинском районе и Армавире фрагменты повредили по одному частному жилому дому. В Гулькевичах последствия затронули школьный спортивный зал, в селе Новоукраинском — хозяйственную постройку.
Повреждены дома и подстанция:
На местах происшествий работают специальные и оперативные службы.
Напомним, 17 сентября в Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. Восемь человек получили ранения.