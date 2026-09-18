В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили дома и спортзал

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В нескольких районах Кубани зафиксировали падения обломков БПЛА: есть повреждения

18 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Кубань подверглась атаке БПЛА. В нескольких районах обнаружили обломки дронов. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Усть-Лабинском районе и Армавире фрагменты повредили по одному частному жилому дому. В Гулькевичах последствия затронули школьный спортивный зал, в селе Новоукраинском — хозяйственную постройку.

Повреждены дома и подстанция:

На местах происшествий работают специальные и оперативные службы.

Напомним, 17 сентября в Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. Восемь человек получили ранения.

Армавир Гулькевичский район Происшествия СВО Усть-Лабинский район

Новости

В Азовском море появились акулы: рекордная соленость изменила экосистему водоема
В Краснодаре без осадков, на море — ветер и грозы: какая погода будет на Кубани в выходные?
Больше 100 тыс. рублей за канализацию: жители «Немецкой деревни» в Краснодаре пожаловались Бастрыкину на «Водоканал»
Море еще теплое? Узнали, где в Краснодарском крае комфортно купаться в сентябре 
305 эпизодов и 1,1 млрд рублей ущерба. На Дону завершили дело о мошенничестве при строительстве домов
В Краснодаре можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?

Лента новостей

Авангард чистой воды
Сегодня, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву
Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков
Вчера, 12:34
Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков
Как стройки Краснодарского края справляются с запретом на мигрантов
Мандат орла и решки
Вчера, 10:12
Мандат орла и решки
Почему выборы не всегда считались демократическим институтом

Реклама на сайте