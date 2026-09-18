В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили дома и спортзал

В нескольких районах Кубани зафиксировали падения обломков БПЛА: есть повреждения

18 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Кубань подверглась атаке БПЛА. В нескольких районах обнаружили обломки дронов. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Усть-Лабинском районе и Армавире фрагменты повредили по одному частному жилому дому. В Гулькевичах последствия затронули школьный спортивный зал, в селе Новоукраинском — хозяйственную постройку.