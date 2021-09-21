На Кубани на 1,5 года закрывают проезд через Федоровский гидроузел. Местные жители против
Федоровский гидроузел, который служит переправой через реку Кубань, будет закрыт для проезда до конца 2022 года
Как писали Юга.ру, гидроузел находится в двух км от станицы Федоровской Абинского района. 16 июня 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции гидроузла общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
К работам планировали приступить в конце сентября — начале октября, после уборки риса и снижения уровня воды в Кубани. Сами работы продлятся два года. За это время там заменят плиты, балки, обновят грузоподъемное оборудование, установят системы мониторинга строительных конструкций. В диспетчерской заменят оборудование систем электроснабжения и автоматизации, повысят сейсмостойкость здания.
17 сентября кубанец Константин Крыгин опубликовал в своем фейсбуке фото таблички: «С 15.09.2021г. по 30.12.2022г. в связи с реконструкцией [...] движение автотранспорта и проход людей по технологической эстакаде будет закрыт». По другой информации, проезд закрыли с 20 сентября.
Официальных комментариев от администрации Абинского района пока не поступало. В пресс-службе муниципалитета 21 сентября порталу Юга.ру сообщили, что планируют сегодня проинформировать население о перекрытии дороги.
По информации паблика «Туподар», жители начали сбор подписей против ремонта — гидроузел используется как мост через реку Кубань. Это единственный мост на участке от Краснодара до Славянска-на-Кубани. Без дороги жители прилегающих станиц и хуторов смогут добраться до Краснодара и других городов края, делая большой крюк, — через станицу Мингрельскую, которая выводит на автодорогу А-146.
«Царьград» сообщил, что жители просят вернуть рейсовый автобус, который соединит станицу Федоровскую с Краснодаром.