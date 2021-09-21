На Кубани на 1,5 года закрывают проезд через Федоровский гидроузел. Местные жители против

Краснодарский край

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Федоровский гидроузел, который служит переправой через реку Кубань, будет закрыт для проезда до конца 2022 года

Как писали Юга.ру, гидроузел находится в двух км от станицы Федоровской Абинского района. 16 июня 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции гидроузла общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.

К работам планировали приступить в конце сентября — начале октября, после уборки риса и снижения уровня воды в Кубани. Сами работы продлятся два года. За это время там заменят плиты, балки, обновят грузоподъемное оборудование, установят системы мониторинга строительных конструкций. В диспетчерской заменят оборудование систем электроснабжения и автоматизации, повысят сейсмостойкость здания.

17 сентября кубанец Константин Крыгин опубликовал в своем фейсбуке фото таблички: «С 15.09.2021г. по 30.12.2022г. в связи с реконструкцией [...] движение автотранспорта и проход людей по технологической эстакаде будет закрыт». По другой информации, проезд закрыли с 20 сентября.

Официальных комментариев от администрации Абинского района пока не поступало. В пресс-службе муниципалитета 21 сентября порталу Юга.ру сообщили, что планируют сегодня проинформировать население о перекрытии дороги.

По информации паблика «Туподар», жители начали сбор подписей против ремонта — гидроузел используется как мост через реку Кубань. Это единственный мост на участке от Краснодара до Славянска-на-Кубани. Без дороги жители прилегающих станиц и хуторов смогут добраться до Краснодара и других городов края, делая большой крюк, — через станицу Мингрельскую, которая выводит на автодорогу А-146.

«Царьград» сообщил, что жители просят вернуть рейсовый автобус, который соединит станицу Федоровскую с Краснодаром.

Отметим, что в конце 2017 года часть дорог рядом с Федоровским гидроузлом закрыли для проезда, а позже разрешили там передвигаться только легковым автомобилям.

Абинский район Дороги Река Кубань Ремонт дорог

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