На Федоровском гидроузле построили временную дамбу

Напомним, в Абинском районе 22 апреля на Федоровском гидроузле рухнула плотина. Там разрушились участок автомобильной дороги и шлюзовые сооружения. Ранее его закрыли на 1,5 года из-за реконструкции. Гидроузел использовался для орошения рисовых полей в Калининском, Крымском, Абинском и Красноармейском районах.

Источник рассказал журналисту Юга.ру, что после обрушения дамбы незначительно поднялся уровень воды. Это не несло опасности для населенных пунктов, но из-за этого могли возникнуть проблемы с поливом риса.

Глава Красноармейского района Юрий Васин 11 мая сообщил в своем телеграме, что что на Федоровском гидроузле практически завершено строительство временной дамы. Он опубликовал видео, на котором видно, как рабочие засыпают плотину.