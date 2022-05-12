На Федоровском гидроузле построили временную дамбу

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала Юрия Васина, t.me/krasnoarm_admin
    © Кадр видео из телеграм-канала Юрия Васина, t.me/krasnoarm_admin

Для полноценного полива риса на Федоровском гидроузле сделали временную дамбу

Напомним, в Абинском районе 22 апреля на Федоровском гидроузле рухнула плотина. Там разрушились участок автомобильной дороги и шлюзовые сооружения. Ранее его закрыли на 1,5 года из-за реконструкции. Гидроузел использовался для орошения рисовых полей в Калининском, Крымском, Абинском и Красноармейском районах.

Источник рассказал журналисту Юга.ру, что после обрушения дамбы незначительно поднялся уровень воды. Это не несло опасности для населенных пунктов, но из-за этого могли возникнуть проблемы с поливом риса. 

Глава Красноармейского района Юрий Васин 11 мая сообщил в своем телеграме, что что на Федоровском гидроузле практически завершено строительство временной дамы. Он опубликовал видео, на котором видно, как рабочие засыпают плотину.

Вот как выглядит временная дамба с высоты:

Позже в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края сообщили ТАСС, что возведение временной дамбы полностью завершили. Ранее ее обещали построить к 10 мая.

Абинский район Происшествия Строительство

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