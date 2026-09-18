В Сочи атака беспилотников прервала голосование на избирательных участках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи голосующих и членов комиссий переместили в укрытия из-за атаки дронов

18 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Из-за этого пришлось приостановить работу избирательных участков.

Градоначальник уточнил, что сотрудников УИКов, наблюдателей и голосующих отправили в укрытия. Они будут там находиться, пока действует угроза атаки дронов.

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Прошунин заявил, что на всех избирательных участках города «приняты исчерпывающие меры безопасности». Он попросил жителей соблюдать меры предосторожности.

Как писали Юга.ру, в Сочи кандидата от «Яблока» Владимира Атаманчука отстранили от выборов из-за иска «Зеленых». Поводом стала агитационная листовка.

Безопасность Выборы СВО Сочи

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