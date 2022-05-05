Власти Краснодара рассказали, как в городе пройдет «Бессмертный полк»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Колонну сформируют на улице Красной в Краснодаре 9 мая в 10:30. Начало шествия запланировано на 12:00

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что колонну участников шествия начнут формировать на участке улицы Красной от Мира до Пашковской в 10:30. Присоединиться к шествию можно будет только через специальные входы с улиц:

  • Мира;
  • Орджоникидзе;
  • им. Ленина;
  • Гимназической;
  • Гоголя;
  • Карасунской;
  • Чапаева;
  • Горького;
  • Пашковской.
  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

На всех входах участников будут досматривать полицейские. Власти города просят заранее подойти к пунктам досмотра.

Уточняется, что после улицы Длинной присоединиться к шествию будет нельзя. В мэрии это объяснили требованиями безопасности.

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Само шествие пройдет по улице Красной до Площади Памяти Героев к Вечному Огню на улице Северной.

Смотрите фоторепортаж::

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае с 1 мая отменили режим повышенной готовности. Поэтому власти разрешили проводить парады 9 мая со зрителями, а акцию «Бессмертный полк» в очном формате.

В 2020 и 2021 годах праздничные мероприятия 9 мая проходили без зрителей. Их можно было посмотреть на федеральных и региональных телеканалах.

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