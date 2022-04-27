На Кубани отменят режим повышенной готовности. Юга.ру посчитали, сколько дней он в итоге продлится

Губернатор сообщил об отмене режима повышенной готовности с 1 мая. С момента его введения пройдет 777 дней

Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что с 1 мая в Краснодарском крае отменится режим повышенной готовности. При этом снимают следующие ограничения: теперь можно будет проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек;

в кинотеатрах, театрах, концертных и зрительных залах снова будет полная посадка;

время работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания будут определять сами заведения (сейчас они работают до 23:00).

Кондратьев уточнил, что масочный режим в крае продолжает действовать. По информации на 27 апреля в Краснодарском крае за последние сутки обнаружили 226 человек с коронавирусом. За все время пандемии в крае выявили 245 тыс. 244 человека с подтвержденной инфекцией — данные краевого минздрава.