Шествие «Бессмертного полка» в Краснодаре
В Краснодаре 9 мая провели ежегодную акцию «Бессмертный полк».
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Участники прошли по улице Красной от улицы Гимназической до Главной городской площади, затем — до Северной к площади Памяти героев. Горожане несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Впереди колонны пронесли копию знамени Победы, символику акции «Бессмертный полк России» и «Бессмертный полк Краснодара». На ретроавтомобиле проехали артисты народного ансамбля казачьей песни «Славица». Они исполнили фронтовые песни. У Вечного огня участники возложили венки и цветы.
«Бессметный полк» провели в Краснодаре в седьмой раз. Мероприятие собрало 110 тыс. горожан.
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