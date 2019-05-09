Шествие «Бессмертного полка» в Краснодаре

Елена Синеок,
Шествие «Бессмертного полка» в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 9 мая провели ежегодную акцию «Бессмертный полк».

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Участники прошли по улице Красной от улицы Гимназической до Главной городской площади, затем — до Северной к площади Памяти героев. Горожане несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Впереди колонны пронесли копию знамени Победы, символику акции «Бессмертный полк России» и «Бессмертный полк Краснодара». На ретроавтомобиле проехали артисты народного ансамбля казачьей песни «Славица». Они исполнили фронтовые песни. У Вечного огня участники возложили венки и цветы.

«Бессметный полк» провели в Краснодаре в седьмой раз. Мероприятие собрало 110 тыс. горожан.

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