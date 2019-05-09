Парад в честь Дня Победы в Краснодаре

Елена Синеок,
Парад в честь Дня Победы в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 9 мая на Главной городской площади провели парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад собрал 30,5 тыс. зрителей и участников.

Сначала на площадь выехала колонна фронтовых автомобилей и мотоциклов. На них по периметру площади совершили круг почета 19 участников Великой Отечественной войны. Парад открыл взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России. В шествии принимали участие военные, курсанты, кадеты президентского училища, казаки, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС России. Парад принял начальник Краснодарского высшего военного авиаучилища имени Серова Сергей Румянцев.

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После прохождения расчетов по площади проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», бронированные разведывательные машины «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки ЗУ-23-2, БТР-80, ретроавтомобили.

Для собравшихся курсанты военных училищ и сводный военный оркестр Краснодарского территориального гарнизона исполнили песню «День Победы».

После парада прошли показательные выступления бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. Они показали действия по ликвидации преступной группы.

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