Парад в честь Дня Победы в Краснодаре

В Краснодаре 9 мая на Главной городской площади провели парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад собрал 30,5 тыс. зрителей и участников.

Сначала на площадь выехала колонна фронтовых автомобилей и мотоциклов. На них по периметру площади совершили круг почета 19 участников Великой Отечественной войны. Парад открыл взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России. В шествии принимали участие военные, курсанты, кадеты президентского училища, казаки, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС России. Парад принял начальник Краснодарского высшего военного авиаучилища имени Серова Сергей Румянцев.