Парад в честь Дня Победы в Краснодаре
В Краснодаре 9 мая на Главной городской площади провели парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад собрал 30,5 тыс. зрителей и участников.
Сначала на площадь выехала колонна фронтовых автомобилей и мотоциклов. На них по периметру площади совершили круг почета 19 участников Великой Отечественной войны. Парад открыл взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России. В шествии принимали участие военные, курсанты, кадеты президентского училища, казаки, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС России. Парад принял начальник Краснодарского высшего военного авиаучилища имени Серова Сергей Румянцев.
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После прохождения расчетов по площади проехали ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», бронированные разведывательные машины «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки ЗУ-23-2, БТР-80, ретроавтомобили.
Для собравшихся курсанты военных училищ и сводный военный оркестр Краснодарского территориального гарнизона исполнили песню «День Победы».
После парада прошли показательные выступления бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. Они показали действия по ликвидации преступной группы.
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