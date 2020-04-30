Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса будет виртуальной

Международная патриотическая акция «Бессмертный полк» из-за пандемии Коронавируса в 2020 году пройдет в онлайн-формате

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы и других мероприятий, которые должны были пройти в часть 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но планируемой даты пока не назвал. 27 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в виде виртуального шествия. Оно будет транслироваться на разных ресурсах — на телеканалах, в интернет-пространстве и на медиаэкранах. В краевом центре акция будет демонстрироваться на медиаэкране на Главной городской площади, в эфире телеканала «Краснодар», на онлайн-площадках и официальных страницах в соцсетях. Чтобы принять участие, нужно авторизироваться на сайте moypolk.ru, заполнить форму с информацией о ветеране и добавить его фото. Из созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд фотографий участников войны и их родственников.

Сопредседатель совета «Бессмертного полка» Сергей Лапенков рассказал, что сайт существует столько же, сколько «Бессмертный полк» и возник как часть акции восемь лет назад.