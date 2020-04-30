Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса будет виртуальной
Международная патриотическая акция «Бессмертный полк» из-за пандемии Коронавируса в 2020 году пройдет в онлайн-формате
Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы и других мероприятий, которые должны были пройти в часть 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но планируемой даты пока не назвал. 27 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в виде виртуального шествия. Оно будет транслироваться на разных ресурсах — на телеканалах, в интернет-пространстве и на медиаэкранах. В краевом центре акция будет демонстрироваться на медиаэкране на Главной городской площади, в эфире телеканала «Краснодар», на онлайн-площадках и официальных страницах в соцсетях.
Чтобы принять участие, нужно авторизироваться на сайте moypolk.ru, заполнить форму с информацией о ветеране и добавить его фото. Из созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд фотографий участников войны и их родственников.
Сопредседатель совета «Бессмертного полка» Сергей Лапенков рассказал, что сайт существует столько же, сколько «Бессмертный полк» и возник как часть акции восемь лет назад.
Смотрите фоторепортаж:
«В центре всего описанного — личная история семьи, семейная летопись, которую мы помогаем оцифровывать, сохранять и пополнять новыми фактами. В этом, а не в длине колонн, мы видим настоящий смысл "Бессмертного полка". Важный момент: сегодня все рванули встречать праздник в сети, и предлагают людям записать их семейные истории на какие-то сайты и ресурсы, сделанные под юбилей. Но где окажется эта информация после 9 мая, сказать сложно. Часто такие проекты уходят в никуда вместе с фотографиями и рассказами людей, которые потратили время и силы на их запись и публикацию», — сообщил Лапенков.
Он добавил, что сайт подходит к 500 тыс. имен в летописи, на проекте работает поисковый центр, помогающий людям собирать информацию по архивам.
На сайте также размещена небольшая инструкция, где указаны десять способов, как отметить День Победы, не выходя из интернета.
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