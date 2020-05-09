«Бессмертный полк — 2020» онлайн. Акция читателей Юга.ру

Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году проходит в виртуальном формате. На протяжении почти двух недель читатели портала Юга.ру присылали нам портреты своих родственников и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Как появилась акция. 9 мая 2012 года по улицам Томска прошла колонна людей с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Акцию, идея которой пришла в голову местным журналистам Игорю Дмитриеву, Сергею Колотовкину и Сергею Лапенкову, поддержали более 6 тыс. человек. На следующий год акция стала всероссийской — «Бессмертный полк» прошел по улицам 120 населенных пунктов страны, в число которых вошел и Краснодар. В прошлом году «Бессмертный полк» состоялся в столице Кубани уже в седьмой раз и собрал более 110 тыс. участников.

О кубанцах на войне. По данным краевой Книги Памяти, в сражениях Великой Отечественной войны погибли полмиллиона кубанцев, около 200 тыс. оказались пропавшими без вести. Тысячи наших земляков были награждены орденами и медалями, почти три сотни были удостоены звания Героя Советского Союза. Всего за четыре года войны в ней приняли участие более 700 тыс. жителей Краснодарского края.

Нет шествия, но есть историческая память. Мы собрали онлайн-галерею портретов, присланных в редакцию, и создали памятное видео. На официальном сайте организаторов первоначальной акции moypolk.ru к этому моменту опубликовано уже более 660 тыс. имен и историй. А 9 мая портреты, собранные в одном видео, покажут на большом экране на Главной Городской площади Краснодара. Об этом и других городских мероприятиях, посвященных юбилею Победы, можно почитать здесь.