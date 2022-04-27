В Краснодаре завершили первый этап разработки документации по планировке нового микрорайона города
В северо-восточной части Краснодара собираются построить новый микрорайон. Уже завершили первый этап разработки планировочной документации
Что за микрорайон и где он будет? О новом районе впервые заговорили в 2019 году. Его хотят построить около микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского и Пригородного. Планируется, что там будут медицинский и промышленный кластеры, а также новая ТЭЦ.
Для этого в муниципальную собственность перевели 1 тыс. га, еще 500 га передали из федеральной собственности. Изначально сообщалось, что там хотели построить 25 школ и 68 детских садов для 200 тыс. жителей. А 25% территории хотели отдать под зеленые насаждения.
Также власти города говорили, что микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М-4 «Дон» до улицы Тихорецкой. Участок, где планируют застройку, находится в 25 км от центра Краснодара и в 3 км от аэропорта.
Юга.ру подробно писали о новом микрорайоне и даже сняли его с высоты птичьего полета.
Кто разрабатывает концепцию микрорайона? Этим занимается НИИ «Перспективного градостроительства». Он же разработал генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Анапы, Армавира, Горячего Ключа.
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт:
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что итоговую концепцию микрорайона сначала представят архитектурному сообществу и общественности Краснодара. Затем утвердят финальную версию документа и приступят к разработке проекта планировки территории.
Каким микрорайон должен быть в итоге? В администрации сказали, что там будут проживать около 330 тыс. человек, введут более 7 млн кв. метров жилья. Территория займет 3 тыс. га — в два раза больше, чем планировалось изначально.
Там хотят построить 38 школ, 117 детских садов, 13 поликлиник, 45 объектов допобразования, вуз и 4 учреждения средне-специального образования, бассейны, конноспортивный комплекс, несколько храмов. А также базу для регби, футбольный стадион и учреждения для досуга.
Источником водоснабжения станет проектируемый водозабор «Новознаменский», в состав которого войдут около 45 скважин. Также в плане предусмотрен канализационный коллектор в северной части. Сообщается, что после очистки стоки будут сбрасываться в реку Кочеты.
На каком этапе находится разработка? В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что завершили первый этап разработки документов по планировке территории. Теперь документ направят в администрацию Краснодарского края. После этого концепцию разместят в открытом доступе и приступят к планировке территории.