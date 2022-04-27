В Краснодаре завершили первый этап разработки документации по планировке нового микрорайона города

В северо-восточной части Краснодара собираются построить новый микрорайон. Уже завершили первый этап разработки планировочной документации

Что за микрорайон и где он будет? О новом районе впервые заговорили в 2019 году. Его хотят построить около микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского и Пригородного. Планируется, что там будут медицинский и промышленный кластеры, а также новая ТЭЦ.

Синим цветом выделена граница проектирования микрорайна © Скриншот сайта НИИ ПГ, https://niipg.com

Для этого в муниципальную собственность перевели 1 тыс. га, еще 500 га передали из федеральной собственности. Изначально сообщалось, что там хотели построить 25 школ и 68 детских садов для 200 тыс. жителей. А 25% территории хотели отдать под зеленые насаждения. Также власти города говорили, что микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М-4 «Дон» до улицы Тихорецкой. Участок, где планируют застройку, находится в 25 км от центра Краснодара и в 3 км от аэропорта. Юга.ру подробно писали о новом микрорайоне и даже сняли его с высоты птичьего полета.

Кто разрабатывает концепцию микрорайона? Этим занимается НИИ «Перспективного градостроительства». Он же разработал генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Анапы, Армавира, Горячего Ключа.

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт: Смотрим с высоты птичьего полета