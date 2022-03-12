В Краснодаре прошли обыски у адвоката Михаила Беньяша и активистки Яны Антоновой

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Беньяша
    © Фото Михаила Беньяша

12 марта около 6:30 утра краснодарский адвокат Михаил Беньяш и активистка Яна Антонова почти одновременно сообщили в своих телеграм-каналах, что к ним пришли силовики

В это время Михаил Беньяш его не было дома, он видел происходящее по камерам наблюдения. Через некоторое время к дому приехал юрист Дмитрий Мишин, он заявил ходатайство о прекращении обыска, так как в квартире живет адвокат. Силовики предоставленные документы проигнорировали. В квартире Беньяша сломали дверь, забрали небольшой флаг Грузии, два ноутбука, роутеры.

«Взяли еще что-то по мелочи: древние сим-карты, которые я не выкинул, старый телефон. Вещи валялись в ящиках, я про них уже давно забыл», — рассказал Михаил Беньяш журналистке Юга.ру. 

По его словам, причина обыска — сообщение о минировании общественной палаты. Михаил намерен писать жалобу. 

«Когда приходили в прошлый раз, я не захотел заморачиваться. Сейчас я на них обиделся, некрасиво они поступили, так не хорошо делать», — добавил Беньяш. 

Общественный деятель Яна Антонова в своем телеграм-канале написала только, что у нее обыск. Журналистка попыталась связаться с ней, но абонент был недоступен. Михаил Беньяш предположил, что у Антоновой забрали телефон. 

В пресс-службе краевого МВД Юга.ру не прокомментировали обыски и попросили написать официальный запрос.

Михаил Беньяш Полиция Яна Антонова

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