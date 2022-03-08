Сеть гипермаркетов строительных товаров OBI прекратит работу в России

Об этом передают «Известия» со ссылкой на немецкое издание Börse.de. По словам авторов, компания заявила, что у них нет другого выхода, в понедельник, 7 марта. Такое решение принято из-за «военной операции» на территории Украины.

В 27 хозяйственных магазинах OBI в России работают 4 тыс. 900 сотрудников, что составляет только 0,1% от общей численности персонала компании в мире. Всего же сеть насчитывает 48 тыс. работников и 670 магазинов в 11 странах. В Краснодаре гипермаркет OBI располагается на территории ТРЦ OZ Mall.