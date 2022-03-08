Сеть гипермаркетов строительных товаров OBI прекратит работу в России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото picjumbo_com с сайта pixabay.com
    © Фото picjumbo_com с сайта pixabay.com

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу на территории России

Об этом передают «Известия» со ссылкой на немецкое издание Börse.de. По словам авторов, компания заявила, что у них нет другого выхода, в понедельник, 7 марта. Такое решение принято из-за «военной операции» на территории Украины.

В 27 хозяйственных магазинах OBI в России работают 4 тыс. 900 сотрудников, что составляет только 0,1% от общей численности персонала компании в мире. Всего же сеть насчитывает 48 тыс. работников и 670 магазинов в 11 странах. В Краснодаре гипермаркет OBI располагается на территории ТРЦ OZ Mall.

«Последствия будем расхлебывать еще долго»:

Напомним, после начала «специальной военной операции» в России временно закрылись магазины IKEAAppleBershka и другие. «Магнит» ввел ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки. Люди стремились на всякий случай снять деньги и выстраивались в очереди у банкоматов. ЦБ РФ решил увеличить выдачу наличных банкам.

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