Turkish Airlines отменила рейсы из Турции в Сочи и обратно

В Краснодарском крае продолжил работать только аэропорт Сочи. Сначала и там было много отмененных рейсов, самолеты задерживались из-за необходимости перестраивать маршрут. Сейчас режим аэропорта восстановился, отмененных и задержанных рейсов единицы. В гавани заработал хаб для отправления и прибытия рейсов закрытых аэропортов.

Напомним, 24 февраля ТАСС опубликовал заявление президента Путина о начале «специальной военной операции». После этого Росавиация сообщила о временном закрытии 12 южных аэропортов, включая краснодарский , ростовский, ставропольский (его открыли 25 февраля).

27 февраля ТАСС написал, что авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи. На сайте компании есть сообщение об отмене рейсов в Сочи, Ростов-на-Дону и Минск до 2 марта включительно, в столицу Молдавии Кишинев — до 4 марта.

В пресс-службе сочинского аэропорта журналистке Юга.ру сказали, что отмена коснулась двух рейсов Стамбул — Сочи — Стамбул на 28 февраля и 2 марта. В обычное время самолеты по этому направлению летают четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и субботу. По данным электронного табло, 28 февраля аэропорт должен был принять рейс из Стамбула TK-295 в 3:20 и отправить обратно рейс TK-296 в 4:30. На это же время были запланированы полеты 2 марта, согласно расписанию на сайте Turkish Airlines.

Кроме того, многие страны ввели ограничения на авиасообщение с Россией. Так, по сообщению ТАСС, Греция на три месяца закрыла воздушное пространство для российских самолетов, а «Аэрофлот» с 28 февраля приостановил все рейсы в Европу.