Из мэрии Краснодара уволился чиновник, которого ранее задержали за взятку

В мэрии Краснодара освободилась должность замглавы департамента транспорта, которую раньше занимал задержанный за взятку Владимир Анфиногенов

Напомним, 9 декабря в мэрии Краснодара прошли очередные обыски. Позже в Следственном комитете сообщили, что задержан замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. Слухи о задержании его подчиненного не подтвердились. Тогда против Анфиногенова возбудили уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в ноябре 2021 года чиновник попросил взятку 160 тыс. рублей у одного из городских перевозчиков за гарантию победы в конкурсе по увеличению графиков движения на маршруте. 8 декабря Анфиногенов встретился с представителем компании на служебной парковке, где и получил деньги. После этого его задержали.

В феврале 2022 года журналисты 93.RU заметили, что с сайта администрации Анфиногенов исчез — напротив его должности теперь пустая графа. 17 февраля в ответ на официальный запрос портала в мэрии сказали, что 11 января трудовой договор с Афиногеновым расторгли по его инициативе. 18 февраля журналистке Юга.ру подтвердили эту информацию в пресс-службе мэрии. Место замглавы департамента все еще свободно. В Следственном комитете отказались разглашать информацию о ходе расследования уголовного дела. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края пока не ответили, какую меру пресечения избрали для подозреваемого.

Как писали Юга.ру, в октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже в СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.