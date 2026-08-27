Почти 2 тыс. домов Краснодара останутся без света: список адресов

В Краснодаре 28 августа пройдут массовые отключения электроэнергии, которые затронут около 2 тыс. домов на десятках улиц

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 28 августа в городе будут отключать электричество.



С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Железнодорожная, 19;

Лоцманский 2-й проезд, 57.

С 9:00 до 12:00 на улицах:

1 Мая, 2-14, 1-59, 44-64;

Бершанской, 331-339;

Вокзальная, 4-6, 29-33;

Карасунская, 274-278, 274/1, 397-427;

Украинская, 1-57, 2-42;

Фрунзе, 2-40;

Черноморская, 86-92, 99-11.

С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах: