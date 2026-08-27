Почти 2 тыс. домов Краснодара останутся без света: список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 28 августа пройдут массовые отключения электроэнергии, которые затронут около 2 тыс. домов на десятках улиц

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 28 августа в городе будут отключать электричество.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Железнодорожная, 19;
  • Лоцманский 2-й проезд, 57.

С 9:00 до 12:00 на улицах:

  • 1 Мая, 2-14, 1-59, 44-64;
  • Бершанской, 331-339;
  • Вокзальная, 4-6, 29-33;
  • Карасунская, 274-278, 274/1, 397-427;
  • Украинская, 1-57, 2-42;
  • Фрунзе, 2-40;
  • Черноморская, 86-92, 99-11.

С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах:

  • Артиллерийская, 236;
  • Воровского, 27-43, 38-76;
  • Герцена, 34-40, 44-52, 51-99, 52, 81;
  • Головатого, 76-88, 89;
  • Калинина, 137-175, 210-290, 278;
  • Карла Маркса, 48-60, 59-71;
  • Кропоткина, 47-69;
  • Северная, 203-221, 223;
  • Тургенева, 47;
  • Энгельса, 20-36, 41-55.

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

С 9:00 до 15:00 по адресам:

  • 1-й проезд Стасова, 1-17, 8-10, 14-18, 19-25, 25;
  • 2-й проезд Стасова, 13;
  • Агрохимическая, 82, 90, 91, 93, 95, 105, 110, 112, 117, 121, 123, 128, 130;
  • Адлерская, 2, 4;
  • Айвазовского, 2-40, 1-17, 14, 21-51;
  • Алмазная, 2;
  • Ангарский проезд, 13, 15, 17;
  • Богатырская, 39;
  • Буденного, 232, 383-405, 490-510;
  • Верхний 1-й проезд, 2-8, 3;
  • Верхняя, 1-9, 4-8, 6-14, 13-17, 20-44;
  • Вишняковой, 1/2, 4;
  • Воронежская, 55;
  • Головатого, 587-625, 604-640, 627-671, 642;
  • Димитрова, 1, 36;
  • Есенина, 100, 102, 104, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 113, 115, 121;
  • Западный 1-й проезд, 2-16, 3-17;
  • Западный 2-й проезд, 6;
  • Климова, 13;
  • Кузнечная, 261-295, 268-304, 297-321;
  • Куйбышева, 3-23;
  • проезд Куйбышева, 1-17, 4-12;
  • Московская, 140;
  • Мусоргского, 17;
  • Нижний 1-й проезд, 4-10;
  • Нижний тупик, 2-16, 3-13;
  • Нижняя, 3-9, 6-10, 11-39, 12-40;
  • Новая, 48-52, 49-63, 54-74, 72;
  • Отрадная, 1-25, 2-24;
  • Отрадный проезд, 1-13, 2-12;
  • Павлова, 2;
  • Передовая, 1/1, 7;
  • Прокофьева, 4, 7, 9, 15, 17;
  • Рахманинова, 1, 3, 17;
  • Российская, 255;
  • Рослого Ивана;
  • Сидоренко, 2, 2-28, 1-43, 27, 30-42;
  • Станичная, 14/1;
  • Суздальская, 8;
  • Тихорецкая, 5;
  • Чайковского, 21, 23/3;
  • Шаляпина, 4, 31, 33, 33/1;
  • Щорса, 2-18, 20-60.

С 9:00 до 15:30:

  • 2-я линия, 55-75, 174-190;
  • проезд 2-я линия, 1-33, 2-38;
  • 3-я линия, 2-10;
  • проезд 3-я линия, 1-15, 2-22;
  • Гагарина, 1-31, 2-34;
  • Гастелло, 44-50, 59-63;
  • Красных Партизан, 245-269;
  • Лазурная, 68.

С 12:00 до 15:00 на улицах:

  • Дзержинского, 3-17, 16, 19-21, 2-34;
  • Запорожская, 1-35, 14-, 37-45, 54;
  • Карасунская, 349;
  • Курортная, 2-22;
  • Сормовская, 202.

А с 13:00 до 15:00:

  • Каляева, 1;
  • Минская, 122/10, 126, 128.
  • А с 13:00 до 17:00 по адресам:
  • Алма-Атинская, 166-176, 217-249;
  • Калинина, 57-59, 190-248;
  • Каляева, 20, 24-52, 29-57, 48, 71-97;
  • Скорняжная, 7-9;
  • Труда, 18-38, 27-63, 35-57, 71-97;
  • Урицкого, 12-28, 29-47.

Помимо этого, с 21:00 28 августа до 6:00 29 августа свет отключат по улице Фадеева, 128-152, 150/2, 150/3, 150/4, 152, 152/2, 175-207, 189.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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