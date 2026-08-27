Почти 2 тыс. домов Краснодара останутся без света: список адресов
В Краснодаре 28 августа пройдут массовые отключения электроэнергии, которые затронут около 2 тыс. домов на десятках улиц
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 28 августа в городе будут отключать электричество.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Железнодорожная, 19;
- Лоцманский 2-й проезд, 57.
С 9:00 до 12:00 на улицах:
- 1 Мая, 2-14, 1-59, 44-64;
- Бершанской, 331-339;
- Вокзальная, 4-6, 29-33;
- Карасунская, 274-278, 274/1, 397-427;
- Украинская, 1-57, 2-42;
- Фрунзе, 2-40;
- Черноморская, 86-92, 99-11.
С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах:
- Артиллерийская, 236;
- Воровского, 27-43, 38-76;
- Герцена, 34-40, 44-52, 51-99, 52, 81;
- Головатого, 76-88, 89;
- Калинина, 137-175, 210-290, 278;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71;
- Кропоткина, 47-69;
- Северная, 203-221, 223;
- Тургенева, 47;
- Энгельса, 20-36, 41-55.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
С 9:00 до 15:00 по адресам:
- 1-й проезд Стасова, 1-17, 8-10, 14-18, 19-25, 25;
- 2-й проезд Стасова, 13;
- Агрохимическая, 82, 90, 91, 93, 95, 105, 110, 112, 117, 121, 123, 128, 130;
- Адлерская, 2, 4;
- Айвазовского, 2-40, 1-17, 14, 21-51;
- Алмазная, 2;
- Ангарский проезд, 13, 15, 17;
- Богатырская, 39;
- Буденного, 232, 383-405, 490-510;
- Верхний 1-й проезд, 2-8, 3;
- Верхняя, 1-9, 4-8, 6-14, 13-17, 20-44;
- Вишняковой, 1/2, 4;
- Воронежская, 55;
- Головатого, 587-625, 604-640, 627-671, 642;
- Димитрова, 1, 36;
- Есенина, 100, 102, 104, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 113, 115, 121;
- Западный 1-й проезд, 2-16, 3-17;
- Западный 2-й проезд, 6;
- Климова, 13;
- Кузнечная, 261-295, 268-304, 297-321;
- Куйбышева, 3-23;
- проезд Куйбышева, 1-17, 4-12;
- Московская, 140;
- Мусоргского, 17;
- Нижний 1-й проезд, 4-10;
- Нижний тупик, 2-16, 3-13;
- Нижняя, 3-9, 6-10, 11-39, 12-40;
- Новая, 48-52, 49-63, 54-74, 72;
- Отрадная, 1-25, 2-24;
- Отрадный проезд, 1-13, 2-12;
- Павлова, 2;
- Передовая, 1/1, 7;
- Прокофьева, 4, 7, 9, 15, 17;
- Рахманинова, 1, 3, 17;
- Российская, 255;
- Рослого Ивана;
- Сидоренко, 2, 2-28, 1-43, 27, 30-42;
- Станичная, 14/1;
- Суздальская, 8;
- Тихорецкая, 5;
- Чайковского, 21, 23/3;
- Шаляпина, 4, 31, 33, 33/1;
- Щорса, 2-18, 20-60.
С 9:00 до 15:30:
- 2-я линия, 55-75, 174-190;
- проезд 2-я линия, 1-33, 2-38;
- 3-я линия, 2-10;
- проезд 3-я линия, 1-15, 2-22;
- Гагарина, 1-31, 2-34;
- Гастелло, 44-50, 59-63;
- Красных Партизан, 245-269;
- Лазурная, 68.
С 12:00 до 15:00 на улицах:
- Дзержинского, 3-17, 16, 19-21, 2-34;
- Запорожская, 1-35, 14-, 37-45, 54;
- Карасунская, 349;
- Курортная, 2-22;
- Сормовская, 202.
А с 13:00 до 15:00:
- Каляева, 1;
- Минская, 122/10, 126, 128.
- А с 13:00 до 17:00 по адресам:
- Алма-Атинская, 166-176, 217-249;
- Калинина, 57-59, 190-248;
- Каляева, 20, 24-52, 29-57, 48, 71-97;
- Скорняжная, 7-9;
- Труда, 18-38, 27-63, 35-57, 71-97;
- Урицкого, 12-28, 29-47.
Помимо этого, с 21:00 28 августа до 6:00 29 августа свет отключат по улице Фадеева, 128-152, 150/2, 150/3, 150/4, 152, 152/2, 175-207, 189.
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