Новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров. Власти заявляли, что откачка завершена

21 августа комиссия правительства РФ сообщила об окончании работ по откачке мазута из частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в результате крушения в Керченском проливе.



Однако, согласно данным спутникового мониторинга Sky Eye, утечка нефтепродуктов из затонувших судов продолжается. На снимках Sentinel-2 за 20 августа и Planet за 25 августа эксперты обнаружили нефтяные пленки в местах затопления кормовой и носовой частей танкеров.



По словам экспертов, ветер и течение уносят пятна мазута в юго-западном и юго-восточном направлениях. У носовой части «Волгонефти-212» следов загрязнения не обнаружили.



Экологи отмечают, что отчет о завершении работ означает лишь их остановку, но не гарантирует полную герметичность танкеров. Извлечь мазут из затонувших отсеков «до последнего литра», вероятно, технически невозможно.



Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута, вызвав масштабную экологическую катастрофу с гибелью птиц и животных.