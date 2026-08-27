Новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров. Власти заявляли, что откачка завершена

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Sky Eye https://t.me/greensatru/238
    © Скриншот из телеграм-канала Sky Eye https://t.me/greensatru/238

Спутниковые снимки показали новые мазутные пятна из затонувших в Керченском проливе частей танкера «Волгонефть»

21 августа комиссия правительства РФ сообщила об окончании работ по откачке мазута из частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в результате крушения в Керченском проливе.

Однако, согласно данным спутникового мониторинга Sky Eye, утечка нефтепродуктов из затонувших судов продолжается. На снимках Sentinel-2 за 20 августа и Planet за 25 августа эксперты обнаружили нефтяные пленки в местах затопления кормовой и носовой частей танкеров.

По словам экспертов, ветер и течение уносят пятна мазута в юго-западном и юго-восточном направлениях. У носовой части «Волгонефти-212» следов загрязнения не обнаружили.

Экологи отмечают, что отчет о завершении работ означает лишь их остановку, но не гарантирует полную герметичность танкеров. Извлечь мазут из затонувших отсеков «до последнего литра», вероятно, технически невозможно.

Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута, вызвав масштабную экологическую катастрофу с гибелью птиц и животных.

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Для изоляции затонувших частей танкеров построили коффердамы — металлические саркофаги высотой с пятиэтажный дом, надежность которых сразу вызвала у экологов вопросы.

В июле этого года опасения экспертов подтвердились. По их словам, из-за жары мазут на дне моря прогрелся, стал более текучим и начал всплывать на поверхность через микротрещины в защитных конструкциях.

Как писали Юга.ру, в начале августа спутники зафиксировали большие нефтяные пятна в Черном море в районе Бугазской косы.

Нефть Разлив нефти Росприроднадзор Судоходство Черное море Экология

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