Новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров. Власти заявляли, что откачка завершена
Спутниковые снимки показали новые мазутные пятна из затонувших в Керченском проливе частей танкера «Волгонефть»
21 августа комиссия правительства РФ сообщила об окончании работ по откачке мазута из частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в результате крушения в Керченском проливе.
Однако, согласно данным спутникового мониторинга Sky Eye, утечка нефтепродуктов из затонувших судов продолжается. На снимках Sentinel-2 за 20 августа и Planet за 25 августа эксперты обнаружили нефтяные пленки в местах затопления кормовой и носовой частей танкеров.
По словам экспертов, ветер и течение уносят пятна мазута в юго-западном и юго-восточном направлениях. У носовой части «Волгонефти-212» следов загрязнения не обнаружили.
Экологи отмечают, что отчет о завершении работ означает лишь их остановку, но не гарантирует полную герметичность танкеров. Извлечь мазут из затонувших отсеков «до последнего литра», вероятно, технически невозможно.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута, вызвав масштабную экологическую катастрофу с гибелью птиц и животных.
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Для изоляции затонувших частей танкеров построили коффердамы — металлические саркофаги высотой с пятиэтажный дом, надежность которых сразу вызвала у экологов вопросы.
В июле этого года опасения экспертов подтвердились. По их словам, из-за жары мазут на дне моря прогрелся, стал более текучим и начал всплывать на поверхность через микротрещины в защитных конструкциях.
Как писали Юга.ру, в начале августа спутники зафиксировали большие нефтяные пятна в Черном море в районе Бугазской косы.
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