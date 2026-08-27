В школах Кубани начнут ставить оценки за поведение. В каких именно?

Система оценки трехуровневая: ученикам будут ставить отметки «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Оценивать дисциплину школьников будет классный руководитель, а критерии определит учреждение самостоятельно. Оценка не будет влиять на текущие отметки, аттестации, переводы в следующий класс или допуск к экзаменам.

26 августа портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки края сообщил , что в новом учебном году в 17 школах региона начнут выставлять оценки за поведение. Нововведение стало частью федерального пилотного проекта.

Больше всего школ-участниц — в Краснодаре и Сочи. В краевой столице это лицей № 12 и школы № 19, 52 и 116, на курорте — лицей № 22, гимназия № 76 и школы № 7 и 100.

Также в проект вошли гимназия «Эврика» в Анапе, школа № 21 в Новороссийске, школа № 6 в Горячем Ключе, школы № 11 в Лабинском и Красноармейском районах, школа № 12 в Славянском районе, школа № 7 в Усть-Лабинском районе и школа № 22 в Приморско-Ахтарском округе.

Через год эту систему планируют распространить на все школы Краснодарского края.

Эксперимент с отметками за поведение проводился в учебном году 2025/2026 в 89 школах из нескольких регионов. В нем участвовали ученики со второго по восьмой класс. Минпросвещения тестировало несколько систем оценивания, однако лучшей сочли трехуровневую.