Жители Краснодара и Сочи смогут наблюдать частное лунное затмение

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 августа произойдет частичное лунное затмение. Его можно будет наблюдать в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Антарктиде и на западе Азии.

Единственный естественный спутник нашей планеты окажется практически на одной прямой линии с Солнцем и Землей. По данным специалистов, тень Земли закроет до 96% поверхности Луны, из-за чего она станет заметно темнее и приобретет красноватый оттенок.