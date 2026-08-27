Жители Краснодара и Сочи смогут наблюдать частное лунное затмение

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

В пятницу жители европейской части страны увидят частное затмение Луны

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 августа произойдет частичное лунное затмение. Его можно будет наблюдать в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Антарктиде и на западе Азии.

Единственный естественный спутник нашей планеты окажется практически на одной прямой линии с Солнцем и Землей. По данным специалистов, тень Земли закроет до 96% поверхности Луны, из-за чего она станет заметно темнее и приобретет красноватый оттенок.

Вторая жизнь Futuro:

Полутеневое затмение начнется в 04:23, однако его смогут зафиксировать только фотометрические приборы и фотоаппараты. С 05:38 в Краснодаре и Сочи невооруженным глазом будет видно, как левая часть диска Луны начинает темнеть.

В 07:13 наступит максимальная фаза частного лунного затмения. Станет заметно покраснение диска, особенно в его южной части.

Частное затмение совпадет с Осетровой Луной. Название пришло из культуры коренных народов Северной Америки.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде.

Космос Краснодар Сочи

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Жители Краснодара и Сочи смогут наблюдать частное лунное затмение
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