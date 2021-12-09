В мэрию Краснодара снова приехали с обысками

Краснодарский край

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  • Городская дума Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Городская дума Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Силовики приехали в дептранс Краснодара. Это уже второй обыск в мэрии за декабрь

9 декабря телеграм-канал «ЮгаSapiens» сообщил об обысках в мэрии Краснодара. Силовики не позже 16:20 приехали в департамент транспорта на улице Фрунзе.

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» предположили, что полицейские задержали за взятку замначальника департамента и его подчиненного. Позже анонимный источник в силовых структурах подтвердил изданию РБК, что задержали замдиректора дептранса, начальника отдела организации перевозок Владимира Анфиногенова. В мэрии ситуацию комментировать отказались. 

Напомним, неделю назад в администрации Краснодара прошли обыски, после которых силовики увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. В октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже в СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.

Краснодар Обыски Транспорт

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