Мэрия Краснодара вновь судится с городскими маршрутчиками. Чем это может грозить городу

Мэрия Краснодара подала в суд на 11 предприятий, которые обслуживают городские автобусные маршруты. Компании выпускают на линии автобусы, характеристики которых ниже прописанных в карте маршрута

Что было раньше. Ранее Юга.ру писали, что администрация Краснодара уже подавала иски о досрочном завершении контрактов с перевозчиками. Это автобусы № 1, 28 (ООО «Технотранс-Юг»), 21 (ООО «Автоальянс»), 22, 51, 58 (ООО «Вымпел-М»), 56 (ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара»), 85 (ООО «Магистраль»). Тогда суд отказался удовлетворять иски, сославшись на то, что нарушения слишком незначительные для такого наказания. Кроме того, перевозчики заявили, что устранили эти нарушения. После этого в мэрии заявили, что вновь подадут жалобы в Арбитражный суд Краснодарского края.

А что теперь. 8 февраля 2022 года власти Краснодара сообщили, что подали в суд об аннулировании свидетельств на пассажирские перевозки к компаниям ООО «Краснодаравтотранс», ООО «Автоальянс», ООО «Вымпел-М», ООО «Мегаполис», ООО «Югополис-Экспресс», ООО «Управляющая автотранспортная компания», ООО «Магистраль», ООО «Секвестр», ООО «СВП», ООО «Технотранс-Юг», ООО «Кубань». Перевозчиков неоднократно проверяли сотрудники ГАИ, Ространснадзора и находили нарушения по ч. 5 ст. 11.33 КоАП РФ «Использование автобуса с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута».

Какие маршруты обслуживают эти перевозчики:



ООО «Краснодаравтотранс»: № 3, 7, 8, 131А, 141А, 161А, 189А.

ООО «Автоальянс»: № 21, 102А, 151А, 155А, 187А.

ООО «Вымпел-М»: № 6, 22, 51, 58.

ООО «Мегаполис»: № 26, 67, 90, 95, 160, 166А, 174А.

ООО «Югополис-Экспресс»: № 29.

ООО «Управляющая автотранспортная компания»: № 56, 105А, 154А, 177А.

ООО «Магистраль»: № 85, 177.

ООО «Секвестр»: № 45.

ООО «СВП»: № 4, 36, 47, 65, 121А, 182А, 183А.

ООО «Технотранс-Юг»: № 1, 28, 42, 78.

ООО «Кубань»: № 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б.

Чем это может грозить городу. Юга.ру обратилась за комментарием к руководителю общественного движения «Транспортная инициатива» Марине Репещук, чтобы узнать, как это отразится на горожанах.

«Администрация не первый раз подает в суд на перевозчиков, и не первый раз проигрывает. Мэрия борется с перевозчиками с 2019 года. В прошлом году администрация подавала в суд на пять перевозчиков, например. Но, есть одна особенность, к одним перевозчикам власти относятся достаточно лояльно. Проиграв им в первой инстанции, администрация дальше правды в суде уже не ищет. С другими — судится до последнего и доходит до Верховного суда», — сказала Репещук.

Марина Репещук также добавила, что не думает, что у администрации получится добиться лишения свидетельства всех 11 перевозчиков.

«Судим мы об этом по картотеке дел, смотрим, как они продвигаются. На мой взгляд, в первую очередь наказание должны понести не перевозчики, а транспортные чиновники. Подавать в суд на 11 компаний — это много. Обстановка с общественным транспортом в городе сейчас печальная. Такую ситуацию допустили транспортные чиновники, а не перевозчики», — пояснила Репещук.

По словам активистки, даже если перевозчики и лишатся свидетельств, то транспортного коллапса и полной отмены маршрутов это не вызовет . «У большинства перевозчиков водители работают на личных автобусах, это не машины предприятия. Водители от одного перевозчика регулярно переходят к другому. Вполне возможно, что эти же водители выйдут на линию уже от другого предприятия. В Краснодаре настало для время транспортной реформы — это брутто-контракты, пересадочные билеты. На очень многих маршрутах происходит бардак. Этой сфере необходимы перемены. Неоднократно мы обращались с этим вопросом к властям и ведомствам. Это привело к тому, что мы уверенными шагами двигаемся к транспортной реформе», — сказала Репещук.

«Брутто-контракты — это схема, по которой плата за проезд поступает не частникам, а в бюджет, что позволяет избежать «погони за пассажирами». Контракт предполагает наличие посредника между пассажиром и любым перевозчиком — частным или муниципальным. Городской организатор перевозок выплачивает деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров».

Ответ администрации. Юга.ру запросили комментарий у администрации Краснодара, чтобы узнать, какой план придумали транспортные чиновники на случай, если суд все же согласится с требованиями мэрии. На момент публикации редакция не располагает официальным ответом.