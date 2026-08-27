«Устала жить в страхе». Экс-супруг краснодарки лишил ее родительских прав и тайно прописал детей в Северной Осетии

Бывший муж краснодарки избивал ее, запрещал видеться с детьми и тайно оформил единоличную опеку на себя

27 августа проект «Кавказ без матери» сообщил, что у краснодарки Евгении Кучиевой бывший муж отнял детей и тайно прописал их в Северной Осетии.

Евгения была замужем за Александром Кучиевым, с которым вместе переехала из Краснодара в Москву. В браке родились двое детей — Тимур, которому сейчас 10 лет, и Варвара — ей 7 лет. Муж работал, а Евгения занималась домом и детьми.

Когда женщина захотела найти подработку, чтобы оплатить детям кружки и уроки иностранного языка, Александр устроил скандал и начал ее бить. Позднее бабушка Евгении заболела — Кучиева была вынуждена постоянно ездить из Москвы в Краснодар.

Бывшего мужа это не устраивало, и он заявил, что либо женщина съезжает, либо «живет по его правилам». У Евгении не было работы и собственного жилья, поэтому ей пришлось остаться. Спустя время Александр стал душить супругу, а затем начал шантажировать:

«Если ты обратишься в полицию или к адвокатам, то я увезу детей на Кавказ, и ты больше никогда их не увидишь».