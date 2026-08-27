«Устала жить в страхе». Экс-супруг краснодарки лишил ее родительских прав и тайно прописал детей в Северной Осетии

Краснодарский край, Северная Осетия, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Бывший муж краснодарки избивал ее, запрещал видеться с детьми и тайно оформил единоличную опеку на себя

27 августа проект «Кавказ без матери» сообщил, что у краснодарки Евгении Кучиевой бывший муж отнял детей и тайно прописал их в Северной Осетии. 

Евгения была замужем за Александром Кучиевым, с которым вместе переехала из Краснодара в Москву. В браке родились двое детей — Тимур, которому сейчас 10 лет, и Варвара — ей 7 лет. Муж работал, а Евгения занималась домом и детьми.

Когда женщина захотела найти подработку, чтобы оплатить детям кружки и уроки иностранного языка, Александр устроил скандал и начал ее бить. Позднее бабушка Евгении заболела — Кучиева была вынуждена постоянно ездить из Москвы в Краснодар. 

Бывшего мужа это не устраивало, и он заявил, что либо женщина съезжает, либо «живет по его правилам». У Евгении не было работы и собственного жилья, поэтому ей пришлось остаться. Спустя время Александр стал душить супругу, а затем начал шантажировать:

«Если ты обратишься в полицию или к адвокатам, то я увезу детей на Кавказ, и ты больше никогда их не увидишь».

«Суды — это тяжело и дорого»:

Когда женщина собралась к родителям в Краснодар, мужчина запер ее в квартире — она смогла выбраться только после вызова полиции. После этого Александр ограничил Евгении доступ к детям — супруге на протяжении двух лет приходилось «выпрашивать» встречи с дочкой и сыном у мужа. 

Позднее краснодарка узнала, что ее экс-супруг еще во время их совместной жизни, в 2021 году, тайно через связи прописал детей в Северной Осетии и через Ленинский районный суд Владикавказа оформил единоличную опеку, определив их место жительства с отцом. Евгению об этом не уведомили, а на суде она не присутствовала.

Помимо этого, женщине присудили алименты в твердой денежной сумме с индексацией, равной детскому прожиточному минимуму во Владикавказе. В 2021 году он составлял 11 281 рубль, соотвественно Евгения должна была выплачивать 22,5 тыс. рублей на двоих. Сейчас долг по выплате превышает миллион рублей, так как женщина была официально безработной. 

В марте 2026 года суд постановил, что Кучиева может видеться с детьми только два раза в месяц. Девушка заявила, что «устала жить в страхе того, что больше не увидит Варвару и Тимура»

  • Документы решения Ленинского суда Владикавказа © Скриншоты фото из соцсетей Евгении Кучиевой
    Документы решения Ленинского суда Владикавказа © Скриншоты фото из соцсетей Евгении Кучиевой

Параллельно Александр Кучиев ведет блог и позиционирует себя как отца-одиночку. Он заявил, что Евгения никогда не просила, чтобы дети жили с ней, а также отрицает вымогание алиментов. По его словам, женщина «травит собственных детей» и делает это для того, чтобы испортить ему «личную жизнь».

«6 лет я по крупицам создавал счастье для своих детей, это тяжелейший путь. Каждый, кто на это посягнет, потеряет свою посягалку», — заявил Кучиев в своем блоге. 

Как писали Юга.ру, по данным за первые полгода 2026 года, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу обращений женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Алименты Владикавказ Дети Закон Краснодар Насилие Правосудие Происшествия Суд

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«Устала жить в страхе». Экс-супруг краснодарки лишил ее родительских прав и тайно прописал детей в Северной Осетии
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