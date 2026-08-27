Экс-главу «Комитета по лесу» Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывшего руководителя кубанского лесного учреждения Валентина Герша задержали, возбуждено уголовное дело
27 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что правоохранители задержали руководителя «Комитета по лесу» министерства природных ресурсов Краснодарского края Валентина Герша. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям.
Герш возглавлял краевое учреждение с 2020 по 2025 год. До этого он руководил «Краснодарлеспромом», также связанным с лесным хозяйством региона.
Экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов пропал в зоне СВО:
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Первомайский районный суд Краснодара отправил Валентина Герша под стражу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дела.
Как писали Юга.ру, вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко получил 9 лет колонии за превышение должностных полномочий.