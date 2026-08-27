Экс-главу «Комитета по лесу» Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

27 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что правоохранители задержали руководителя «Комитета по лесу» министерства природных ресурсов Краснодарского края Валентина Герша. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям.

Герш возглавлял краевое учреждение с 2020 по 2025 год. До этого он руководил «Краснодарлеспромом», также связанным с лесным хозяйством региона.