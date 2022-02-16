В Сочи бетономешалка сбила девушку и ребенка на самокате

14 февраля на пешеходном переходе в Сочи бетономешалка сбила девушку и ребенка. Их госпитализировали

14 февраля около 20:00 в Адлерском районе Сочи 51-летний водитель бетономешалки сбил 12-летнюю девочку и 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Они ехали на одном электросамокате, не спешившись перед зеброй. Обеих пострадавших госпитализировали с травмами. Как писали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре бетономешалка насмерть сбила велосипедиста. В 2015 году в Новороссийске водитель бетономешалки проехал на желтый свет и сбил пешехода.

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