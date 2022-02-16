В Сочи бетономешалка сбила девушку и ребенка на самокате
14 февраля на пешеходном переходе в Сочи бетономешалка сбила девушку и ребенка. Их госпитализировали
14 февраля около 20:00 в Адлерском районе Сочи 51-летний водитель бетономешалки сбил 12-летнюю девочку и 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Они ехали на одном электросамокате, не спешившись перед зеброй.
Обеих пострадавших госпитализировали с травмами.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре бетономешалка насмерть сбила велосипедиста. В 2015 году в Новороссийске водитель бетономешалки проехал на желтый свет и сбил пешехода.
Самокаты тоже часто появляются в сводках ДТП: так, в 2019 году в Краснодаре машина сбила девушку, которая переезжала дорогу на самокате. Через несколько месяцев в больницу после ДТП попали мужчина с дочкой, которые ехали на самокате по проезжей части, хотя это запрещено.
Как писали Юга.ру, в 2021 году главы нескольких кубанских городов выступили за контроль движения самокатов: эту идею озвучил мэр Краснодара, потом движение этого вида транспорта решили ограничить в Геленджике и подключить полицию для расчистки набережной от самокатов. Следом с запретом кататься на набережной выступил глава Анапы, к списку городов добавился Новороссийск. В России проблемы ПДД для самокатчиков обсуждают как минимум с 2015 года.