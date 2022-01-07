В центре Краснодара насмерть переехали лежащего на пешеходном переходе человека

Краснодарский край

Распечатать

  • ДТП © Фото Юга.ру
    ДТП © Фото Юга.ру

В центре Краснодара на улице Красной насмерть сбили пешехода

О происшествии стало известно вечером 6 января из соцсетей. На опубликованных с места аварии кадрах видно, что на проезжей части лежит накрытое тело.

Согласно комментарию пресс-службы УМВД по Краснодару, в 19:40 краснодарец в возрасте 20 лет на «Мерседесе» ехал по улице Красной со стороны Чапаева в сторону Ленина. Он остановился на запрещающий сигнал светофора на пересечении Красной и Карасунской, после чего дождался, когда загорится зеленый свет и поехал.

На проезжую часть на пешеходном переходе лег мужчина, чего водитель не заметил и наехал на него. В результате пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Как 7 января сообщил начальник пресс-службы УМВД Артём Коноваленко, личность погибшего не установлена, по факту случившегося проводится проверка. 

ДТП

Новости

В центре Краснодара насмерть переехали лежащего на пешеходном переходе человека
В Краснодаре изымут земельные участки для реконструкции улицы Домбайской
В Краснодаре откроется фотовыставка «Городской пейзаж. Панорамный взгляд»
Проблемный ЖК «Свобода» достроят к концу января
ФК «Краснодар» уволил главного тренера и двух его помощников
В центре Краснодара загорелась хозяйственная постройка

Лента новостей

«Папа говорил, что я занимаюсь ерундой»
5 января, 12:56
«Папа говорил, что я занимаюсь ерундой»
Бровист, визажист, маникюрщик и парикмахер о работе в бьюти-индустрии Краснодара
В Архипо-Осиповке затопило 70 дворов, жителей эвакуировали
4 января, 16:44
В Архипо-Осиповке затопило 70 дворов, жителей эвакуировали
В мэрии Краснодара напомнили о подорожании муниципальных парковок с 10 января
3 января, 14:27
В мэрии Краснодара напомнили о подорожании муниципальных парковок с 10 января

Реклама на сайте