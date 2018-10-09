В Краснодаре бетономешалка насмерть сбила велосипедиста
В Краснодаре на улице Тихорецкой 8 октября бетономешалка сбила велосипедиста
Авария произошла около 18:00. По предварительным данным, 63-летний водитель бетономешалки ехал по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской. При повороте направо он сбил едущего в попутном направлении 32-летнего велосипедиста, сообщила порталу Юга.ру инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия. Вероятно, он попал в «мертвую зону» для водителя бетономешалки.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября в ДТП на улице Новороссийской пострадал четырехмесячный ребенок.
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Водитель бетономешалки наехал на велосипедиста, он погиб! • Сегодня, 8 октября в 17:45, 63-летний водитель бетономешалки двигался по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской и при повороте направо сбил едущего в попутном направлении велосипедиста. - Скорее всего, тот попал в так называемую «мертвую зону» для водителя грузового автомобиля. • От полученных травм 32-летний велосипедист мгновенно скончался на месте происшествия. Полиция разбирается. • Видео обрезано таким образом, чтобы на нем не было видно тела погибшего! • Видео от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп.
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