В Краснодаре бетономешалка насмерть сбила велосипедиста

Водитель бетономешалки наехал на велосипедиста, он погиб! • Сегодня, 8 октября в 17:45, 63-летний водитель бетономешалки двигался по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской и при повороте направо сбил едущего в попутном направлении велосипедиста. - Скорее всего, тот попал в так называемую «мертвую зону» для водителя грузового автомобиля. • От полученных травм 32-летний велосипедист мгновенно скончался на месте происшествия. Полиция разбирается. • Видео обрезано таким образом, чтобы на нем не было видно тела погибшего! • Видео от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп.