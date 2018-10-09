В Краснодаре бетономешалка насмерть сбила велосипедиста

В Краснодаре на улице Тихорецкой 8 октября бетономешалка сбила велосипедиста

Авария произошла около 18:00. По предварительным данным, 63-летний водитель бетономешалки ехал по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской. При повороте направо он сбил едущего в попутном направлении 32-летнего велосипедиста, сообщила порталу Юга.ру инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия. Вероятно, он попал в «мертвую зону» для водителя бетономешалки.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября в ДТП на улице Новороссийской пострадал четырехмесячный ребенок.